https://news.day.az/officialchronicle/1463026.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан больше не является страной, получающей иностранную помощь или международные кредиты
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан больше не является страной, получающей иностранную помощь или международные кредиты
Азербайджан больше не является страной, получающей иностранную помощь или международные кредиты.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на азербайджано-литовском бизнес-форуме в Центре Гейдара Алиева в Баку.
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