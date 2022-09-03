Президент Ильхам Алиев: Повышение пропускной способности TAP требует финансовых средств и согласия между акционерами

Повышение пропускной способности Трансадриатического трубопровода (TAP) требует финансовых средств и согласия между акционерами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 2 сентября в городе Черноббио (Италия) в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore, отвечая на вопрос "Рассматривает ли Азербайджан какие-либо дополнительные проекты с целью транспортировки газа в другие части Европы с точки зрения увеличения объемов?".

Новость обновляется