https://news.day.az/officialchronicle/1501209.html Железный кулак на месте. Фото недели с саммита в Праге
Железный кулак на месте. Фото недели с саммита в Праге
Как уже сообщалось, в Праге в кулуарах саммита "Европейское политическое сообщество" состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Как передает Day.Az, в сети распространились несколько снимков и видео с переговоров лидеров стран. Один из таких снимков однозначно можно назвать фотографией этой недели. Символичный кадр с разглагольствующим армянским премьером - и спокойным, уверенным лидером Азербайджана.
И железный кулак Ильхама Алиева на месте. На столе, перед Пашиняном.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре