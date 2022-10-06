Железный кулак на месте. Фото недели с саммита в Праге

Как уже сообщалось, в Праге в кулуарах саммита "Европейское политическое сообщество" состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az, в сети распространились несколько снимков и видео с переговоров лидеров стран. Один из таких снимков однозначно можно назвать фотографией этой недели. Символичный кадр с разглагольствующим армянским премьером - и спокойным, уверенным лидером Азербайджана.

И железный кулак Ильхама Алиева на месте. На столе, перед Пашиняном.