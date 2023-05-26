Пакистан и впредь будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента Пакистана Арифа Алви, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"В последние тридцать лет братские отношения между нашими странами укрепились на основе нашего углубляющегося многогранного сотрудничества, особенно в экономической и торговой, культурной, образовательной, а также оборонной сферах. Пакистан с гордостью был рядом с Азербайджаном во время испытаний. Пакистан и впредь будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Я также поздравляю народ Азербайджана, который в "Год Гейдара Алиева" отмечает его 100-летний юбилей, испытывая глубокое почтение к памяти общенационального лидера, своей дальновидностью и мудрым руководством выведшего Азербайджан на путь успеха и прогресса.

Уверен, что мы продолжим работать с Вами для дальнейшего расширения нашего двустороннего сотрудничества на благо наших народов", - говорится в письме.