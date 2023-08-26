Президент Ильхам Алиев: До конца года в Лачине будут жить несколько тысяч жителей

28 мая начался период возрождения Лачина. С того времени по сегодняшний день около тысячи жителей Лачина поселились в городе, а до конца года будут готовы дома для 900 семей.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 26 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на праздничном мероприятии, посвященном "Дню города Лачин".

Отметив, что до конца этого года в Лачине будут жить несколько тысяч как горожан, так и сельчан, глава государства подчеркнул: "Это счастье нам подарили наши победоносные Вооруженные силы. Пользуясь случаем, с уважением чту светлую память всех наших шехидов, да упокоит Аллах их души. Ценой их крови и жизни, благодаря отваге наших героических сынов мы сегодня находимся здесь, сегодня мы проводим на наших родных землях праздничные торжества. Большего счастья быть не может".