Президент Ильхам Алиев: Мы показали всему миру силу и волю азербайджанского народа

Мы показали всему миру силу и волю азербайджанского народа.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 26 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев на праздничном мероприятии "День города Лачин", состоявшемся на берегу реки Хакари в Лачине.

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