https://news.day.az/officialchronicle/1592666.html Президент Ильхам Алиев об армянской оккупации Карабаха: Именно потеря городов Шуша и Лачин была началом наших последующих потерь
Президент Ильхам Алиев об армянской оккупации Карабаха: Именно потеря городов Шуша и Лачин была началом наших последующих потерь
Именно потеря городов Шуша и Лачин была началом наших последующих потерь.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 26 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев на праздничном мероприятии "День города Лачин", состоявшемся на берегу реки Хакари.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре