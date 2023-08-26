https://news.day.az/officialchronicle/1592667.html Президент Ильхам Алиев: Свое пятидесятилетие я отметил с лачинцами в Агджабеди, а 60-летие - в Шуше
Президент Ильхам Алиев: Свое пятидесятилетие я отметил с лачинцами в Агджабеди, а 60-летие - в Шуше
Свое пятидесятилетие я отметил с лачинцами в Агджабеди, а 60-летие - в Шуше.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 26 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев на праздничном мероприятии "День города Лачин", состоявшемся на берегу реки Хакари.
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