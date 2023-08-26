Президент Ильхам Алиев: Оккупация Лачина была большой трагедией

Оккупация Лачина была большой трагедией, как для лачинцев, так и для всего азербайджанского народа. Оккупация каждого села, города была большой трагедией, но оккупация Лачина была большим испытанием, большой катастрофой со стратегической точки зрения.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 26 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на праздничном мероприятии, посвященном "Дню города Лачин".

"Потому что таким образом между Арменией и бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью возникала географическая связь и началом наших последующих потерь стала потеря именно Шуши и Лачина. В истории независимого Азербайджана месяц май был связан с этими двумя трагическими днями. То есть в нашей независимой жизни май был трагическим месяцем, потому что 8 мая была оккупирована Шуша, а 18 мая - Лачин. Оккупация потрясла нас внутренне, эта оккупация была началом оккупации других наших земель, потому что первой была оккупирована Шуша, а после нее - Лачин", - отметил глава государства.