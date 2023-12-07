https://news.day.az/officialchronicle/1620156.html В Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы – Распоряжение
В Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы – Распоряжение
В Азербайджане 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы.
Соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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