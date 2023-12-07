В Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы

В Азербайджане 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы.

Соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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