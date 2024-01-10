Президент Ильхам Алиев: Франция – это страна, вооружающая Армению и готовящая ее к очередной войне

Негативное отношение к нам, негативное отношение, исходящее из традиционных источников, не прекратится. Попытки вооружения Армении преследуют цель - держать нас под постоянным давлением.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Глава государства заявил, что все это является усилием, направленным на то, чтобы не дать нам спокойно жить и в будущем, и, к сожалению, Франция и здесь находится на переднем плане. "Франция - это страна, которая сегодня вооружает Армению, обнадеживает ее, обучает ее военнослужащих и подготавливает их к очередной войне. Поэтому, когда я сказал, что политика Франции способствует эскалации напряженности на Кавказе, я имел в виду именно это", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.