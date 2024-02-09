https://news.day.az/officialchronicle/1635945.html Бинали Йылдырым направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Бинали Йылдырым направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств, член Международного центра Низами Гянджеви Бинали Йылдырым направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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