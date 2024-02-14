В Милли Меджлисе проходит церемония инаугурации Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева

В эти минуты в Милли Меджлисе проходит церемония инаугурации Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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