https://news.day.az/officialchronicle/1667637.html У исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана будет два заместителя - Указ
У исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана будет два заместителя - Указ
У исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана будет два заместителя.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении, внесенном в "Положение о Государственном нефтяном фонде Азербайджанской Республики" указом, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым.
В настоящее время у исполнительного директора есть заместитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Азербайджанской Республики.
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