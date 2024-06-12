У исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана будет два заместителя.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении, внесенном в "Положение о Государственном нефтяном фонде Азербайджанской Республики" указом, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым.

В настоящее время у исполнительного директора есть заместитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Азербайджанской Республики.