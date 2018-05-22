Генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув: Австралия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана

Генерал-губернатор Австралийского союза Питер Косгроув поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От имени правительства Австралии и его народа передаю вам, правительству Азербайджана искренние пожелания по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики. Поздравляю вас по случаю переизбрания Президентом Азербайджана. Между Австралией и Азербайджаном существуют искренние дружественные отношения. С удовлетворением вспоминаю визит министра международного развития и тихоокеанского сотрудничества Австралии, сенатора Кончетты Фиерраванти-Уэллсав июле 2017 года в Баку для празднования 25-летия установления двусторонних отношений между нашими государствами. Австралия всегда решительно поддерживала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и мы в будущем продолжим данную поддержку. Я также поздравляю Азербайджанское государство, которое в этом году празднует 100-летие своей независимости. Существует очень тесное сотрудничество между нашими странами на парламентском уровне и в области политических отношений. Уверен, что особенно в период, когда ваше государство проявляет интерес к усилиям по диверсификации своей экономики, мы еще больше повысим сотрудничество между Австралией и Азербайджаном в области торговли и вложения инвестиций. Верю, что существующие дружественные отношения между нашими народами будут развиваться и в последующие годы", - говорится в поздравлении.