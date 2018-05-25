Али Гасанов: Открытие Центра истории и культуры Азербайджана в Алматы окажет позитивное влияние на сближение двух народов

25 мая 2018 17:26

Открытие Центра истории и культуры Азербайджана окажет позитивное влияние на сближение народов Казахстана и Азербайджана и обмен научными знаниями.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов на встрече с акимом Алматы Бауыржаном Байбеком, передают казахские СМИ.

"Мы уже успели провести несколько конференций, посвященных 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и 95-летию со дня рождения нашего общенационального лидера Гейдара Алиева. Данная поддержка свидетельствует о дружественных и братских отношениях между нашими государствами", - сказал Али Гасанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

В целях расширения двустороннего сотрудничества азербайджанской стороной было предложено сделать Алматы и Гянджа городами-побратимами, а также рассмотреть возможность открытия в мегаполисе торгового дома Азербайджана.

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