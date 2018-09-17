Московский психиатр рассказал ужасную правду о Пашиняне

Мы неоднократно обращали внимание на неадекватность заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Помимо того, что странные высказывания и неуместные эмоции, да и вся схема "государственного управления" нового главы Армении вызывает сомнения в его компетентности как политика и управленца, все это заставляет сомневаться и в состоянии его психологического здоровья. Не будет говорить "психического", оставим эти тонкие моменты специалистам.

Кстати, вот как раз один из них.

Армянское здание "Еркрамас", тоже, видимо, озаботившись нездоровым цветом лица своего премьера, попросило известного московского психиатра с большим стажем, представителем армянской общины (пожелавшего по понятным причинам не называть своего имени) подготовить научно обоснованный психологический портрет Никола Пашиняна. И он подготовил.

С результатами, даже не требующими комментариев, стоит ознакомиться целиком.

"За последние месяцы, наблюдая за поведением Пашиняна, можно увидеть достаточно четко проявляющиеся особенности, яркие черты, которые группируются в разные клинические картины в рамках поведенческих/личностных расстройств, - говорится в ответе московского специалиста.

Паранойяльность, эпилептоидность - злопамятство, излишнее или болезненное самолюбие. Любой, кто когда-то выразил неодобрение, потенциально записывается во враги. Туда же записываются люди, видевшие его в нелицеприятном состоянии, даже если протянули руку помощи. Злопамятство тоже можно было бы приписать эпилептоидности, если бы не отсутствие педантичности, строгого следования букве закона, формальностям.

Истероидность - демонстративность, эгоцентризм, незрелая эмоциональность, лживость. Всем политикам свойственна лживость, но Пашинян еще и готов сказать все, что от него хотят услышать, не учитывая, насколько это уместно или прилично. Демонстративность у него перекрывается непониманием того, что другие могут думать и чувствовать по-другому, иначе реагировать. В силу этого его адаптация к ситуации и людям весьма ограничена рамками его же понимания реалий. Отсутствие эмпатии, неумение понимать нужды, в том числе и эмоциональные, других, неумение и неготовность ежесекундно соответствовать ситуации, настойчивое желание прогнуть ситуацию под себя не позволяют назвать его поведение истерическим в психиатрическом понимании слова, хотя эмоции у него действительно незрелы.

Пашиняну также присуще неумение рассчитывать последствия своих поступков, неумение быстро ориентироваться в непривычных ситуациях. Реакции в таком случае у него однотипны, не очень адекватны реалиям, неконструктивны.

Такое сочетание поведенческих особенностей с определенными ограничениями интеллектуальных способностей/образованности складывается в малоиспользуемые в настоящее время клинические картины мозаичной психопатии, конституциональной глупости.

Что можно ожидать от такой психики? Такие люди не всегда имеют низкое IQ, так как весьма усидчивы, с хорошей памятью, прислушиваются к общественному мнению, то есть для них высокие оценки в школе, последующее высшее образование is a must. Знания получаются поверхностными, они не могут ими оперировать в соответствии с ситуацией, но при поверхностном общении могут оставить впечатление по меньшей мере начитанного. Формально хорошо воспитаны, то есть в жизни неплохо ориентируются, к кому надо относиться с пиететом, а с кем можно не считаться. В силу этого оказываются достаточно гибкими, чтобы взлететь "самостоятельно" до определенного уровня.

Ограниченные интеллектуальные возможности не позволяют, тем не менее, действительно адаптироваться и использовать все существующие возможности, особенно если ситуация меняется резко и неожиданно. Считают себя умными и успешными, так как настойчивостью и отсутствием стеснительности добиваются значительных социальных результатов. Но при этом подсознательно понимают, что уступают окружающим во многом, что заставляет их настойчиво контролировать поведение, по возможности, и мысли окружающих, любое несоответствие со своими идеями расценивать как вызов и враждебные действия.

Такое внутреннее напряжение делает их нестрессоустойчивыми, что может проявиться как в виде телесных, так и психических нарушений. В отличие от лиц больных психозами, эти люди считаются дееспособными и вменяемыми", - завил армянскому изданию психиатр.

Пожалуй, гражданам Армении следует серьезно отнестись к заключению специалиста. И не особо рассчитывать на наступление лучших времен. Стоявших прежде у власти воров сменил человек, замученный маниями и фобиями. А тут еще и IQ, как нарочно...

Зульфугар Ибрагимов