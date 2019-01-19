Михаилу Гусману вручена награда Государственной Думы

Первому заместителю генерального директора информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману вручена награда Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной думы РФ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, премия вручена на Бале прессы, организованном Союзом журналистов Москвы и приуроченном ко Дню российской печати. Михаил Гусман удостоен награды за эффективное управление и развитие новостного агентства ТАСС.