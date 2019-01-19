Михаилу Гусману вручена награда Государственной Думы
19 января 2019 14:25 58
Первому заместителю генерального директора информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману вручена награда Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной думы РФ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, премия вручена на Бале прессы, организованном Союзом журналистов Москвы и приуроченном ко Дню российской печати. Михаил Гусман удостоен награды за эффективное управление и развитие новостного агентства ТАСС.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
18 Янв. 16:56 42 933
-
18 Янв. 17:40 12 716
-
18 Янв. 14:50 5 886
-
18 Янв. 22:32 3 251
-
12:02 2 499