Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Баку не мог пройти незамеченным и непроанализированным Ереваном. В Армении привыкли к двойным стандартам и мнимой политкорректности, которую прежде демонстрировали в Тбилиси по отношению к карабахскому конфликту, не желая "портить отношения" с Ереваном. Это несмотря на то, что Грузия переживает те же проблемы, что и Азербайджан, что, конечно, выходило за рамки логики.

Визит Зурабишвили в Баку и сделанные здесь заявления вывели страну-оккупанта из зоны комфорта и заставили армянскую сторону сильно понервничать.

Само собой, изолированной от региона Армении тяжело слышать о реализуемых без ее участия проектах. В свое время она делала немало заявлений, требуя от грузинской стороны разрешить ей пользоваться транспортными коридорами. Тбилиси ответил на это устами своих экспертов, которые разъяснили возмущенным армянам, что реализующиеся на азербайджанские деньги проекты находятся в ведении Баку - пусть Ереван обращается к нему.

Но новый президент Грузии разозлила армянскую сторону не обсуждениями совместных планов с Баку. Националистов повергли в истерику слова грузинского лидера относительно территориальной целостности Азербайджана.

Как пишет издание lragir.am, эти заявления Саломе Зурабишвили "вызывают недоумение".

"Мы вместе восстановили нашу независимость, заявила в Баку президент Грузии. - В последние годы мы пережили одинаковые трагедии. И сегодня мы переживаем то, что для страны означает оккупация территорий. Территориальная целостность еще не восстановлена. Вопрос оккупации все еще остается для нас как открытая рана. С одной стороны, это мешает нашему развитию, а с другой, - несмотря на все это, эти трагедии, мы смогли усилить наше государство, экономику. Наш путь - путь независимости, и мы будем так и продолжать. Это - большие успехи", - сказала Зурабищвили.

По ее словам, "конфликты и нарушение территориальной целостности - трагедия обеих стран. Сегодня для признания и восстановления нашего суверенитета и территориальной целостности мы ведем совместную борьбу в международных организациях от ООН до ЮНЕСКО".

Что не так и почему эти реалии вызвали истерику у армянской стороны?

Изменил ли официальный Тбилиси свой подход к Карабахскому конфликту, или Зурабишвили недостаточно глубоко понимает региональную политику и нюансы отношений между странами? - пишет lragir.am, вспоминая, что в прежни славные времена Грузия никогда не присоединялась к инициативам по защите территориальной целостности, в которых упоминалась Армения. Армянской оккупации азербайджанских территорий как бы не существовало для Тбилиси.

Армянской стороне очень нравилось, что международное сообщество поддерживало территориальную целостность Украины, Грузии и Молдовы и требовали однозначно восстановления территориальной целостности. Забавно, что, возмущаясь, армянское издание признает, что причиной этой вопиющей несправедливости являются не "законные требования" Карабаха, а отсутствие в карабахском конфликте российского фактора, который имеется во всех прочих. Таким образом, обозреватель издания уличил международные структуры в двойных стандартах и дифференцированном подходе к одним и тем же ситуациям в разных странах. В карабахском конфликте отсутствует российский фактор (хотя с этим можно было бы смело поспорить), и этим все сказано. Международные структуры не интересует международное право и стабильность в регионе, их занимает только возможность лишний раз надавить на Москву.

Грузия никогда не требовала восстановления территориальной целостности Азербайджана, продолжает возмущаться армянское издание. Что вдруг случилось?

А вывод lragir.am не может не поразить своей нелогичностью и, что уж там, глупостью:

"Фактически, грузинский президент оскорбляет народ Карабаха, самоопределение которого не оспаривается мировым сообществом. Или это мнение не Грузии, а лишь президента? В таком случае официальному Тбилиси стоит уточнить свою позицию - поддерживает ли Грузия по-прежнему усилия Минской группы и мирные переговоры, или же призывает Баку восстановить территориальную целостность?"

Ну что тут сказать...

Стоит напомнить, что Армения регулярно голосует в международных организациях против территориальной целостности Грузии и права грузинских беженцев на возвращение в оккупированные ныне Абхазию и Цхинвальский регион. В Грузии смотрят на это философски, понимая жалкость и зависимость Еревана. Но делает он это не только потому, что является российским форпостом и обязан идти с Москвой в ногу. Армения не признает территориальную целостность Грузии еще и потому, что понимает, в каком глупом положении может оказаться. Ведь если сепаратисты в Грузии не имеют права на "самоопределение", то автоматически Ереван признает отсутствие такого права и у Карабаха. Оккупация она и есть оккупация, независимо от того, об Абхазии или Карабахе идет речь. Разница существует только в головах армянских пропагандистов. На самом деле в обоих случаях речь идет об агрессивном сепаратизме и этнических чистках коренного населения. Кстати, в той же Абхазии чистки грузинского населения шли при непосредственном участии печально известного армянского бандформирования имени Баграмяна. Основные зверства чинили в сепаратистском регионе как раз армяне.

Как-то сомнительно, чтобы в Грузии это забыли. Кроме того, армянская сторона внаглую претендует на несколько сот грузинских храмов, считая их "армянскими" и снабжая "достоверной историей". Достаточно напомнить произошедший два года назад скандал вокруг грузинского храма в селении Кумурдо Ахалкалакского муниципалитета. Тогда агрессивно настроенные армяне пытались взять храм приступом и забрасывали грузинскую полицию камнями.

И кстати, это неправда, что грузинская сторона однозначно никогда не поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Это не так. Еще со времен Михаила Саакашвили официальный Тбилиси открыто выступал за мирное урегулирование карабахского конфликта в рамках принципа территориальной целостности. "Грузия однозначно поддерживает территориальную целостность Азербайджана", - заявлял, находясь с визитом в Ереване, тогдашний министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили.

Позднее другой глава МИД, Михеил Джанелидзе на совместной пресс-конференции с главами МИД Азербайджана и Турции, заявил, что Тбилиси является сторонником мирного урегулирования конфликтов в рамках территориальной целостности государств.

Так что не стоит вводить армянскую общественность в заблуждение.

Зульфугар Ибрагимов