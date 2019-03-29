Накануне, выступая в парламенте премьер-министр Никол Пашинян очень удивил многих, заявив, что в ОДКБ Армения не провалилась, а достигла успеха.

"В чем мы провалились? В ОДКБ сегодня наш голос стал слышимым и по отношению к нам уважение выросло", - считает Пашинян.

В чем именно проявляется успех, достигнутый Арменией в ОДКБ, трудно понять. Потому что уже почти год как эта страна создала неприятную ситуацию внутри организации и продолжает упорствовать в вопросе избрания нового генсека ОДКБ. Ереван, демонстрируя тупое упрямство, которое пытается выдать за принципиальную позицию, блокирует избрание нового главы секретариата. В 2017 году этот пост по правилам ротации перешел к Армении, но после ареста в Ереване без уведомления союзников генсека Юрия Хачатурова и последующего его отзыва, армянская сторона утратила доверие, в связи с чем было принято решение прекратить ее полномочия в секретариате организации.

Странно, что устроенный Арменией в ОДКБ саботаж кажется Пашиняну успехом.

Фактически Армения в ОДКБ приобрела репутацию скандальной страны. Об этом в беседе с Tert.am сказал российский политолог Модест Колеров, тем самым опровергая заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что уважение к Армении в ОДКБ возросло.

"Речь Пашиняна - риторика. За прошедший год Армения приобрела репутацию неконструктивной, скандальной страны. Не думаю, что скандальная репутация повышает уважение к Армении", - сказал Модест Колеров.

По его словам, ОДКБ для Армении является ширмой для прикрытия военно-политического сотрудничества с Россией.

"ОДКБ является платформой военного сотрудничества для Армении. Фактически ОДКБ не нужна Армении, это средство военно-политического сотрудничества с Россией", - сказал он.

На замечание, тогда какую роль Армения играет в ОДКБ для России, он ответил: "С точки зрения России членство Армении в ОДКБ носит инерционный характер. Стало быть, членство Армении в ОДКБ выгодно в первую очередь Армении".

Модест Колеров отметил, что репутация Армении "скандальная" после возбуждения в отношении бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова уголовного дела без его отзыва.

"Никто не спорит с тем, что РА могла возбудить дело. Проблема в том, что Армения должна была сначала его отозвать и только потом возбуждать дело, в противном случае - это преследование в отношении организации, а не данного человека", - подчеркнул М.Колеров.

Зульфугар Ибрагимов