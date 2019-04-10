В 2018 году произошли определенные качественные изменения и в контексте региональной безопасности, и в контексте безопасности на Каспии, на которые необходимо реагировать в первую очередь.

Об этом заявил в среду депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Расим Мусабеков, в ходе обсуждений на "круглом столе" на тему "Проблемы безопасности Южного Кавказа и стран Прикаспийского региона" в пресс-центре АМИ Trend, передает Day.Az.

Депутат назвал эпохальным событием принятие в 2018 году рамочной Конвенции по Каспию.

"На мой взгляд, это создало правовую базу для того, чтобы несовпадения интересов и споры, которые объективно существуют, можно было урегулировать на двухсторонней основе. Для этого есть определенная правовая база, на основе которой можно вести переговоры по разграничению интересов на Каспии. Во-вторых появился многосторонний инструмент для тех случаев, когда на основе двусторонних форматов невозможно прийти к общему знаменателю и может быть задействован многосторонний договорной формат, который переводит все эти споры именно в плоскость диалога, а не конфронтации", - сказал Мусабеков.

По словам депутата, второй момент заключается в том, что принятие данной Конвенции исключает военное присутствие других государств на Каспии.

"Для некоторых государств это означает устранение потенциальных рисков. Например, Иран и Россия совершенно не хотели, чтобы на Южном Кавказе появилось военное присутствие внерегиональных государств. Когда мы говорим о внерегиональных государствах, понятно, что речь идет о США и НАТО. Для кого-то это стало возможностью потенциально усилить развитие сотрудничества в этом ключе и я думаю, что это дает дополнительные гарантии. Этот факт также стоит отметить как позитивный. Если раньше безопасность на Каспии мы рассматривали исключительно локально, то сейчас сложилась такая ситуация, когда российские военные корабли могут осуществлять ракетные удары из акватории Каспия. Это значит, что если отсюда ведутся действия за пределами региона, то это также может притянуть сюда ответные угрозы извне, которые никогда не рассматривались в контексте Каспия", - продолжил парламентарий.

Он отметил, что если численность военно-морских сил России на севере, в Тихом океане, в Балтийском море, все эти годы уменьшалась, то на Каспии она росла.

"И этот факт мы должны учитывать, понимать, что это сопряжено не столько с теми угрозами, которые существуют на самом Каспии, сколько связаны с ограничениями на ракеты средней дальности сухопутного базирования. Но Россия использовала эту лазейку, чтобы обойти эти ограничения. То есть, так или иначе, - это дополнительные риски и делать вид, что их не существует, было бы неправильно. Когда мы говорим о вопросах безопасности на Каспии, речь идет и о различного рода террористических угрозах, которые все эти последние 25-30 лет усиливались и исходят от территорий, расположенных не так далеко от Каспия. Подобное давление испытывал Туркменистан, когда талибы развернули действия на границе, а это прикаспийское государство и любые действия в этом направлении несут угрозы для Каспия и всего пространства. Эта угроза усиливается даже для Казахстана, и Азербайджана, существуют определенные риски", - сказал депутат.

По мнению Мусабекова, другим вопросом, на который следует обратить внимание, являются конфликты на Южном Кавказе, которые напрямую не проецируются на Каспий.

"С учетом того, что любой конфликт между Азербайджаном и Арменией локализовать только в двустороннем формате будет сложно, это создаст серьезную угрозу для всего региона. В моем понимании для нейтрализации внешних рисков и угроз необходимо сотрудничество. Ни один из перечисленных мною рисков, связанных как с безопасностью Каспия, так и с террористическими угрозами, невозможно нейтрализовать самостоятельно, односторонне. Более того, я предполагаю, что для нейтрализации этих рисков даже нужно сотрудничество, выходящее за рамки прикаспийских государств и региона. На мой взгляд, это сотрудничество достаточно тесно осуществляется между Россией и Азербайджаном. Две страны проводят совместные военные учения, связанные с нейтрализацией террористических угроз, обмениваются опытом и информацией. Наши правоохранительные структуры, пограничники очень тесно взаимодействуют по линии безопасности. Пока ситуацию удается держать под контролем", - подытожил парламентарий.

Отметим, что в рамках мероприятие были обсуждено российско-азербайджанское сотрудничество в контексте новых вызовов для Каспийского региона, развитие систем транспортных коридоров Север- Юг, Восток-Запад как условие обеспечения безопасности Каспийского региона, подписание "Конституции Каспия" в контексте обеспечения региональной безопасности на Южном Кавказе, региональные конфликты и безопасность на Южном Кавказе, борьба с терроризмом в Азербайджане, углубление экономических связей между Азербайджаном и Россией в свете формирования нового технологического уклада в мировой экономике и экономической безопасности, интенсификация региональной интеграции и координация действий стран Евразии в устранении напряженности и предупреждении новых вызовов, а также проблемы взаимопонимания Северного и Южного Кавказа как общей системы безопасности для приграничных государств.

В обсуждениях "круглого стола" с азербайджанской стороны приняли участие депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров, модератор и эксперт Гюльнара Мамедзаде, главный редактор информационного агентства "Спутник-Азербайджан" Ильгар Велизаде, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов, экперт по вопросам национальной безопасности, доктор юридических наук, профессор Кямиль Салимов.

С российской стороны выступили директор Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Станислав Чернявский, директор Центра исследований постсоветских стран Константин Курылев, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Леонид Гусев.