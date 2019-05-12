Сегодня в ходе развернувшейся в Армении кампании по героизации лиц, которые активно сотрудничали в годы Второй мировой войны с нацистами, к лику святых приписан основатель армянского фашистского движения "Цегакрон" (в переводе с армянского цега-род, племя, крон-вера, религия) Гарегин (Тер-Арутюнян) Нжде.

Доказательством тому является интересный документ под грифом "совершенно секретно", обнаруженный недавно российским историком Олегом Кузнецовым в архиве Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики. Это директива №138 от 7 апреля 1935 года Управления государственной безопасности Народного комиссариата внутренних дел Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики (УГБ НКВД ЗСФСР) по Азербайджанской ССР.

Данный документ представляет собой руководящие указания территориальным подразделениям чекистов на местах о наблюдаемом росте активности среди дашнаков: "Наметившаяся после XII съезда активность в деятельности дашнаков, как за рубежом, так и внутри страны в последнее время стала отчетливо вырисовываться в форме перерастания в фашизм. Оставаясь на базе непримиримой борьбы с большевизмом, "Дашнакцутюн" утвердил эту борьбу в форме фашизации как единственный путь укрепления своего авторитета и придания воинствующего духа. Для определения "последовательности" своего перехода на путь фашизма дашнакские идеологи выдвигают пресловутую теорию арийства в применении к армянской нации".

Как видно из приведенного отрывка действия "Дашнакцутюн" однозначно трактовались органами госбезопасности советского Южного Кавказа как разновидность фашизма.

Далее в документе говорится, что один из деятелей армянского зарубежья Нжде опубликовал статью "Мое слово к новому поколению армян". Среди наиболее интересных цитат этой работы необходимо отметить: "...Если, захватив власть, "Дашнакцутюн" придет к господству со своей половинчатой программой социализма, то мы все уйдем из этой партии. Надо, наконец, научиться действовать у Гитлера".

Призыв Нжде к подрастающему поколению армян учиться действовать у Гитлера звучал в то время вполне симпатично. Иными словами, Нжде призывал своих последователей учиться делать со своими врагами то же самое, что в скором будущем начнут делать гитлеровцы с евреями сначала в Германии, а потом - на территориях всех оккупированных стран Европы.

Впрочем, лично для Нжде это было не в новинку, так как он успешно практиковал фашистские методы насилия против азербайджанского населения Зангезура в период правления в Армении дашнакского правительства в 1918-1920 гг.

Ярким тому свидетельством являются следственные материалы по делу Нжде, которые были опубликованы в работе бывшего сотрудника органов госбезопасности Армянской ССР, полковника Ваче Овсепяна "Гарегин Нжде и КГБ. Воспоминания разведчика" (Ереван, 2007). Здесь приводятся многочисленные свидетельства самих же армян о преступлениях Нжде. Так, в своих показаниях от 16 сентября 1947 года член подпольной коммунистической организации в Зангезуре, участник восстания против военного режима Нжде, Арсен Хойлунц отмечал: "В 1919-1920 гг. под руководством Нжде, который командовал вооружёнными силами дашнакской армии в Кафанском районе, были уничтожены десятки азербайджанских сёл Кафанского и близлежащих районов и истреблены тысячи мирных жителей этих сёл".

Факты насилия и зверской расправы отрядов Нжде над азербайджанцами привел в своих показаниях и другой армянин Авака Джанунц: "В 1920 г. Нжде организовал и совместно с Дро Канаяном руководил грабежом более 100 азербайджанских сёл Кубатлинского района. После грабежа эти села были сожжены Нжде и Дро. Из этих сёл наиболее крупными сёлами являлись Шорнухи и другие".

Согласно справке, подготовленной подполковником Первого Главного Управления МГБ СССР Г. Агаяном в августе 1952 года, в 1920 г. военный отряд Нжде расстрелял около 18 тысяч человек жителей Иревана и др. городов. Эти действия Нжде стали даже предметом обсуждения партийного суда партии "Дашнакцутюн", который исключил его из партии.

После восстановления в партии дашнаков в 1925 году Нжде продолжал активную партийную работу, избирался членом ЦК партии дашнаков в Болгарии. Как в печати, так и на партийных собраниях вёл активную пропаганду, направленную против Советского Союза. Как следует из обвинительного заключения по следственному делу Нжде, "в 1933 г. обвиняемый Тер-Арутюнян Г.Е. специально выезжал в Америку и в другие страны, где организовал дашнакскую молодёжную организацию "Цегакрон", проповедующую расизм и являющуюся по своему существу фашистской молодёжной организацией". Вначале 1934 года Нжде вернулся из США в Болгарию, где образовал свою отдельную организацию преимущественно из бывших дашнаков, каковая просуществовала вплоть до Второй мировой войны. Как отмечает армянский автор Э. Абрамян в своей работе "Кавказцы в Абвере" (Москва,2006), некоторые группы этой организации уже в годы войны вошли в состав специальных частей немецкого Абвера или особого соединения той же структуры - "Бранденбург". В спецподразделение, которое занималось диверсиями в тылу противника, были включены так называемые "особые группы", которые, конечно же, состояли не из юношей, а из старых соратников и бывших бойцов Нжде.

Как видно из показаний арестованного армянского востоковеда А. Чолояна-Сируни, допрошенного в МГБ Армянской ССР, "Нжде попытался создать Цегакронское Движение и в Румынии, даже неоднократно приезжал в Бухарест с этой целью и выступал с лекциями. Но эти попытки оказались безрезультатными. Однако возникли отдельные молодежные группы, которые, сплотившись вокруг разных газет, следовали за модой - фашизмом.

Так, некоторое время просуществовала группа, сплотившаяся вокруг газеты "Азг", считавшая себя предвестником армянского фашизма. Вокруг армянского издания газеты "Кавказ" тоже в одно время собралась другая группа армянских фашистов. Сторонники Гарегина Нжде в Болгарии издавали помимо газеты "Размик" также фашистский журнал "Раса и Родина". А в Америке выходил "Таронаканутюн", который в свою очередь проповедовал что-то вроде армянского фашизма. Однако всем этим группам не удалось превратиться в единую организацию".

Таким образом, накануне войны Германии против СССР Нжде получил известность как лидер армянских фашистов, информация о котором дошла и до Берлина. Неслучайно ещё до нападения Германии на Советский Союз в Софию в 1941 г. из Германии для встречи именно с Нжде прибыл Петр Камсаракан - армянский инженер, уроженец Еревана, сотрудник отдела "С" Шестого управления безопасности Рейха, который вел контрразведывательную работу против СССР и стран Ближнего и Дальнего Востока.

В ходе встречи в Софии с Гарегином Нжде были рассмотрены основные направления сотрудничества. Уже после начала войны с Советским Союзом Нжде становится членом "Армянского национального совета", организованного в Берлине в 1942 году германским министерством восточных оккупированных областей и призванного содействовать немцам в борьбе с Советским Союзом и установлению в Армении правительства под протекторатом фашисткой Германии.

Осенью 1942 г. Нжде выезжал в Берлин по заданию немецкой разведки. Как следует из следственных материалов, в годы войны по его приказу было завербовано и направлено на учёбу в предместье Берлина 40 армян офицеров и военных из Болгарии, где они, обучившись в течение нескольких месяцев, были направлены в Крым против советских войск, с целью дальнейшей переброски в Советскую Армению для шпионско-диверсионной работы и организации восстания в случае подхода немецких войск к границам Армении. Нжде неоднократно выступал с пропагандистскими речами перед военнопленными армянами, призывая их к вооружённой борьбе против СССР, заявляя: "Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению".

Однако, с приближением советской армии к Болгарии осенью 1944 года Нжде переходит на нелегальное положение. Уже после освобождения Болгарии советской армией, 2 ноября 1944 г. Нжде был арестован советским командованием в Софии и отправлен в Москву. Интересно, что в его аресте непосредственное участие принимали болгарские армяне, о которых Нжде позже отзовется весьма нелестно: "Пришла советская армия и произошло то, что я ожидал. Пользуясь нынешней неразберихой, несколько армян, не вскормленные молоком своей нации, вырожденцы, уже приступили к делу. Они, по преимуществу сапожники, как полицейские агенты, в сопровождении вооружённой болгарской милиции ходят по домам и ищут меня. Навеки отвратительные рабы, которые всегда использовали иностранные силы для утоления своей бессильной злобы и уничтожения своих врагов среди соотечественников".

В ноябре 1946 г. Нжде был этапирован из Москвы в Ереван, и с 15 ноября того же года следствие по его делу стали вести армянские следователи из МГБ Армянской ССР. Таким образом, Нжде было сделана некоторая поблажка и его дело было поручено вести армянским чекистам. Последние, видимо, искали возможность смягчить тяжелую участь, которое ожидало Нжде, учитывая его преступления против большевиков в прошлом и сотрудничество с нацистами во время недавней войны, и поэтому искали варианты по его освобождению. Наиболее выгодным в этом отношении было предложение, которое исходило от самих следственных органов МГБ Армянской ССР в Москву использовать Нжде против Турции. Как отмечалось в одном из отчетов по делу Нжде, направленном в Москву 4 января 1947 года министром государственной безопасности Армянской ССР полковником Н.А. Кримяном, "во время допросов и в специальных заявлениях следствию Нжде предлагал свои услуги советским органам в деле создания в армянских колониях заграницей массовой организации с задачей борьбы за отторжение армянских земель в Турции и воссоединение их с Советской Арменией. Для выполнения этой задачи Нжде просил передать его как болгарского подданного болгарскому правительству, где создаст условия для развёртывания работы. Учитывая популярность Нжде среди националистических армянских элементов заграницей, дашнаков и некоторых земляческих союзов, полагаем, что он сумеет осуществить свои предложения, используя также созданную им в ряде зарубежных стран националистическую организацию "Цегакрон"". Однако Москва не клюнула на данную приманку и вообще, вопрос "об армянских землях в Турции" был уже снят И. Сталином с повестки дня.

24 апреля 1948 г. особым совещанием при МГБ СССР за враждебную деятельность против СССР и шпионаж Гарегин (Тер-Арутюнян) Нжде был приговорен к 25 годам тюремного заключения. После смерти Сталина и наступления в СССР периода "хрущевской оттепели", когда начался процесс реабилитации жертв сталинского террора, Нжде 26 февраля 1954 года написал обширное письмо на имя Председателя Верховного Совета СССР К.Ворошилова с просьбой о пересмотре его дела. В своем обращение Нжде пытался доказать, что его действия в Зангезуре против Красной армии и местного мусульманского населения носили чисто оборонительный характер, он отрицал факты расстрела по его приказу красноармейцев и коммунистов, а также утверждал, что тех армян из числа болгарских граждан, которых он в 1942-1943 гг. передал в распоряжение германской разведки, предполагалось использовать не против Советского Союза, а против Турции, что ни один из них не был переброшен в Советскую Армению. Нжде пытался доказать также, что в ходе предварительного следствия признания у него были добыты путем оказания физического давления.

Однако факты вещь упрямая. Нжде было отказано в помиловании. В заключение, подготовленном сотрудником МВД СССР подполковником Ярмаком от 28 января 1955 года, на основе рассмотрения материалов архивно-следственного дела по обвинению Нжде отмечалось, что "следует считать доказанным, что Нжде являясь видным деятелем дашнакской партии в период гражданской войны в СССР, принимал активное участие в установлении в Армении буржуазно-националистического строя и в авантюре дашнаков в феврале 1921 г. Находясь с 1921 по 1944 гг. в эмиграции, проводил активную антисоветскую деятельность против СССР, а в период Великой Отечественной войны Советского Союза против фашистской Германии правителями последней и её разведкой использовался в антисоветских целях". На основе данного заключения заседание Центральной комиссии по пересмотру дел лиц, осуждённых за контрреволюционные преступления, содержащихся в лагерях, колониях и тюрьмах МВД СССР, находящихся в ссылке и на поселении вынесло 7 февраля 1955 г. решение отказать в просьбе Нжде о пересмотре его дела и оставить в силе прежнее решение. После одиннадцати лет заключения (1944-1955гг.) Нжде скончался во Владимирской центральной тюрьме, 21 декабря 1955 г.

В заключении хотелось бы напомнить, что 18 декабря 2013 года 67-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию "Борьба с героизацией нацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана