Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости создания следственной парламентской комиссии для изучения обстоятельств апрельской войны в Карабахе в 2016 году.

"Настало время, чтобы была создана следственная комиссия парламента для изучения обстоятельств апрельской войны 2016 года, чтобы получить ответы на волнующие нас ряд вопросов", - сказал Пашинян на совещании в Ереване, пишет Aysor.am.

Три года назад Армения предприняла крупнейшую за годы оккупации азербайджанских территорий провокацию. Армянские ВС в ночь на 2 апреля 2016 года перешли в наступление в направлении села Тапгарагоюнлу с использованием танков и пехоты и начали обстрел азербайджанских позиций по всему фронту. В ходе разразившегося наступления армянская сторона применяла крупнокалиберное оружие, минометы, обстрелу подверглись населенные пункты, гражданские объекты.

Уже 2 апреля была достигнута договоренность прекратить огонь, однако армянская сторона продолжила нагнетать обстановку, рассчитывая вернуть потерянные позиции. Вместо этого оккупанты потеряли еще больше территорий. Более того, ракетно-артиллерийским войскам Азербайджана было дано поручение подготовиться к нанесению разрушительных ударов по Ханкенди и другим оккупированным городам, в том случае, если армянская сторона не прекратит бомбардировку азербайджанских населенных пунктов.

В результате апрельского разгрома оккупационных сил азербайджанской армией была взята под контроль важная высота Лелетепе, высоты вокруг села Талыш. В целом от оккупантов было освобождено более 2000 гектаров земли на территориях Физулинского, Джабраильского и Агдеринского районов.

Зульфугар Ибрагимов