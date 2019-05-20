18:20

Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Для меня большая честь от имени народа Афганистана передать Вам и в Вашем лице братскому народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю 28 Мая - Дня Республики.

Я был рад возможности встретиться с Вами в мае в рамках Глобального Бакинского форума, провести обсуждения по различным сферам отношений между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Афганистан. Я также очень рад видеть сегодня еще большее развитие наших связей.

Выражая свое желание расширять дружественные связи и сотрудничество между нашими странами, верю, что Азербайджанская Республика добьется еще большего развития под Вашим мудрым руководством.

Ваше превосходительство, желаю Вам здоровья, успехов, а дружественному народу Азербайджана - счастья и прогресса", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Президент Республики Индия Рам Натх Ковинд поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

От имени Правительства и народа Индии и от себя лично передаю Вам, государству и народу Азербайджана искренние приветствия и поздравления по случаю Дня Республики.

Рад подчеркнуть, что исторические связи и дружественные отношения между Индией и Азербайджаном, основанные на сотрудничестве в различных сферах, постоянно развиваются. Уверен, что наши двусторонние связи и в предстоящие годы будут укрепляться и будут направлены на различные области.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана - прогресса и процветания.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Генерал-губернатор Австралийского Союза Питер Косгроув поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Лично от себя и от имени Правительства и народа Австралии передаю Вам, Правительству и народу Азербайджана свои наилучшие пожелания по случаю Дня Республики.

Рад, что в этом году связи между нашими народами расширились и еще больше увеличился обмен информацией о торговых возможностях наших стран. Совершенные двусторонние связи между парламентами являются проявлением наших совместных обязательств, связанных с демократией. Австралия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Уверен, что дружественные отношения между нашими странами и в предстоящие годы будут успешно развиваться", - говорится в поздравлении.

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17:23

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Очень рада передать Вашему превосходительству свои поздравления по случаю Вашего национального праздника - Дня Республики. Желаю народу Азербайджана в предстоящие годы процветания и счастья", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство, мой Брат Ильхам Гейдар оглу Алиев.

От имени народа и правительства Королевства Саудовская Аравия и от себя лично передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, государству и народу братского Азербайджана - устойчивого развития и благосостояния", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю 28 Мая - Дня Республики.

Сотрудничая в различных сферах на протяжении долгих лет, наши страны постоянно развивают дружественные отношения. Надеюсь, что взаимовыгодные и нацеленные на будущее отношения тесного сотрудничества между нашими странами еще больше углубятся и усилятся. Уверен, что этот процесс внесет большой вклад в дальнейшее углубление дружбы между нашими народами.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности, а Азербайджанской Республике - устойчивого развития", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство уважаемый Президент.

Мне доставляет огромное удовольствие сердечно поздравить и выразить Вам и братскому народу Вашей страны свои наилучшие и искренние пожелания по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Мы с удовольствием наблюдаем за осуществляемыми под Вашим мудрым руководством коренными реформами в социально-политической жизни Азербайджана, весомыми успехами, достигаемыми в деле наращивания экономического потенциала и авторитета страны.

Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям стратегическое партнерство между Узбекистаном и Азербайджаном, традиционно дружеские и основанные на взаимоуважении связи сотрудничества будут и впредь развиваться во благо наших народов.

Пользуясь случаем, уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, семейного счастья, а также больших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира, процветания и устойчивого развития", - говорится в поздравлении.