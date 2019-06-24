В оккупированном Карабахе накануне торжественно зажгли "факел" очередных Панармянских игр, которые в этом году назначены новыми властями Армении в НК. Недавно так же демонстративно в Карабахе провели футбольный турнир самопровозглашенных "государств" - сепаратистских образований на территориях других стран мира. Жалкое мероприятие вызвало резонанс разве что в армянской провинциальной прессе. То же самое ждет и Панармянские игры, и сегодняшняя костюмированная клоунада под названием "зажжение факела" останется, возможно, самым ярким воспоминанием.

И в Ереване, и в Ханкенди предпринимают неимоверные усилия, чтобы продемонстрировать миру, что на оккупированных азербайджанских землях идет нормальная, полноценная жизнь, будто нет ни войны, ни разрухи, ни отсутствия перспектив.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян с 24 по 25 июня с рабочим визитом находится в Женеве для участия в открытии 41-ой сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН.

Мнацаканян выступил на мероприятии, после чего пресс-секретарь главы МИД Анна Нагдалян на своей странице в Facebook выложила отрывок из его "разносторонней" речи.

Глава МИД Армении попытался убедить участников мероприятия, что армяне оккупированного ныне его страной Карабаха имеют какие-то права, отличные от прав азербайджанцев, проживавших в этом регионе до этнических чисток, или же от прав азербайджанского населения самой Армении, насильственно депортированного или вырезанного в первые же годы карабахского конфликта. То есть от прав и свобод, которыми, если следовать международному праву, должны были бы пользоваться в общей сложности более миллиона человек, и права и свободы которых были попраны армянскими оккупантами.

"Нагорный Карабах - это люди. Те 150 тысяч отдельных лиц, обладающих достоинством, ответственностью и правами. Как любой другой народ, они имеют право свободно пользоваться своими неотъемлемыми правами - всеми, включая правом народов на самоопределение, свободно решать свой политический статус и свободно осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие", - заявил Мнацаканян.

Глава МИД Армении высказал удивительную мысль о причинах конфликта, сделав настоящее открытие. Оказывается, причины продолжающегося три десятилетия кровопролитного конфликта между двумя странами - апрельские бои 2016 года, антиармянская пропаганда и ксенофобия, якобы продвигаемые в нашей стране. Исходя из этого, Мнацаканян призвал признать "человеческую безопасность и права народа Нагорного Карабаха", что, дескать, является ключом к урегулированию конфликта и долгосрочному миру в регионе...

В Армении, особенно после апрельского переворота прошлого года, очень любят размахивать темой прав человека. По мнению новой властной команды, Ереван сегодня - настоящий эксперт в вопросах демократии и может заткнуть за пояс Старый свет. Там почему-то уверены, что насильственно сменив власть, обеспечили полную победу демократии и торжество прав и свобод в одной отдельно взятой стране. Полное отсутствие критического взгляда на происходящее сквозит в словах спикера парламента Арарата Мирзояна о том, что Армения сегодня - это бастион демократии в мире. "Да, не США, да, не Европа. Армения сегодня - бастион свободы и демократии в мире", - именно так заявил Мирзоян в парламенте, насмешив оппонентов и ужаснув сторонников.

Площадкой для очередной демонстрации такой "уникальной" роли Армении на этот раз была выбрана сессия Совета по правам человека (СПЧ) ООН.

Что же касается прав армян Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, то до агрессии со стороны Армении, они обладали всеми гражданскими и человеческими правами. Но армянская националистическая идеология признает права только для армян, поэтому сотни тысяч карабахских азербайджанцев были без зазрения совести вытеснены со своих земель и подвергнуты этническим чисткам. Это нормальная практика армянства, привыкшего действовать под прикрытием зарубежных покровителей.

Безопасности ныне проживающего на оккупированных территориях и не дотягивающего численностью и до сотни тысяч армянского населения угрожает только одно - Армения. Это главная угроза их настоящему и будущему. Обеспечить реальную безопасность карабахских армян и вытащить регион из пропасти, в которой он пребывает уже четверть века, способно только справедливое урегулирование конфликта, подразумевающее устранение факта оккупации и добровольное возвращение территорий их законному владельцу. Только это, а не пропагандируемое Зограбом Мнацаканяном мировое "признание человеческой безопасности и прав народа Нагорного Карабаха" может защитить и оккупированные земли, и саму Армению от полной депопуляции и самоликвидации.

Кстати говоря, "освободившись" от азербайджанцев в Армении и Карабахе, армянские националисты так и не смогли заселить не принадлежавшие им исторически и даже отторгающие их земли.

В 1987-89 гг. свыше 250 тысяч проживавших в Армении азербайджанцев были насильственно изгнаны со своих исконных земель, 216 в процессе этнических чисток были жестоко убиты, 1154 получили ранения. Все это реальные факты новейшей истории, зафиксированные документально.

Успешно разграбив оставленное азербайджанцами имущество, уничтожив их культурное и историческое наследие, националисты споткнулись на демографии. Им не удалось восполнить демографические потери за счет армянского населения. Республика сегодня опустошается ударными темпами. Половина зарегистрированного населения живет в Ереване, провинция же умирает.

Вот это - действительно серьезная угроза, которой следовало бы озаботиться главе МИД Армении.

Та же картина наблюдается и в Карабахе. Никакие "игры" и "чемпионаты", а также пропагандистские ролики в российском телеэфире не могут избавить НК от ауры серой зоны. Армения нахватала земель, но не знает, что с ними делать и как заселять. Даже в Шуше дома изгнанных азербайджанцев продолжают пустовать спустя четверть века. Мы не говорим уже об окружающих НК районах, план заселения которых давно и с шумным треском был провален.

В Армении хорошо знают, почему оккупированные ею территории Азербайджана до сих пор не признаны в качестве члена мирового сообщества. По той же причине сам Ереван до сих пор не признал "независимость" самопровозглашенного образования. И вряд ли когда-либо признает.

Зульфугар Ибрагимов