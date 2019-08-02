2 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Лаосской Народно-Демократической Республики в нашей стране Сивиенгпхета Пхетворасака.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется