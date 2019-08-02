https://news.day.az/politics/1143929.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Лаоса - ФОТО 2 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Лаосской Народно-Демократической Республики в нашей стране Сивиенгпхета Пхетворасака.
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Лаоса - ФОТО
2 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Лаосской Народно-Демократической Республики в нашей стране Сивиенгпхета Пхетворасака.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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