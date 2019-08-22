Интервью Day.Az с известным российским политическим аналитиком Олегом Кузнецовым.

- На днях пограничная служба Азербайджана отметила 100-летие. Что такое государственная граница между дружественными странами? Например, между Россией и Азербайджаном.

- Очень простой и одновременно очень сложный вопрос, на который у меня нет сейчас однозначного ответа. Кто-то воспринимает ее как сложное инженерно-техническое сооружение, кто-то - как место службы, а кто-то - как родной дом. Очень многое зависит от субъективности взгляда на этот вопрос. Граница - это вполне себе реальная линия на карте и вполне себе виртуальная линия на местности, пролегающая между пограничными столбами и контрольно-следовыми полосами и зонами ответственности иных средств технического контроля. Если выходить до самых высот философского обобщения, то граница - это место, где одновременно начинается и заканчивается твоя страна.

Граница - это особый организм, специфический мир, который очень сложно описать в нескольких предложениях. И чем теснее добрососедство, экономическое и социальное сотрудничество между сопредельными странами, тем многообразнее и разнообразнее жизнь границы между ними. Что можно видеть на примере российско-азербайджанской госграницы.

Самая примитивная граница - между враждующими государствами: укрепления, пулеметы, колючая проволока, минные поля и иные средства инженерного заграждения и ничего другого, там нет места для нормальной жизни и деятельности человека. Нечто подобное я видел в "зеленой зоне" между Севером и Югом Кипра, находящийся в котором город Фамагуста произвел на меня совершенно удручающее и даже удручающее впечатление своей сюрреалистичностью.

- Вы несколько лет преподавали в Московском пограничном институте ФСБ России. Наверное, могли бы с профессиональной точки зрения оценить уровень погранслужбы нашей страны?

- В структуре пограничных органов (войск, сил) существует великое множество направлений деятельности, большая часть из которых никак не связана с исполнением служебно-боевых задач. Пограничники - это не только суровые парни, увешанные с ног до головы оружием и снаряжением, бегающие по горам, но и милые девушки с лучезарной улыбкой и цепким профессиональным взглядом, встречающие на пункте паспортного контроля в аэропорту. Есть еще береговая охрана, есть службы технического контроля, есть спецназ ММГ - моторизованных маневренных групп, который выезжает на место незаконного пересечения государственной границы ее двуногими нарушителями. Помимо них есть свои оперативники-контрразведчики, сотрудники органов дознания, не говоря уже об оперативно-технических подразделениях.

Словом, служба охраны государственной границы - это сложный и многофункциональный организм, очень специфический и очень закрытый. Не всякое государство может себе позволить его создать в полном объеме в виде отдельного ведомства. В Азербайджане это сделано, что само по себе является свидетельством способности страны обеспечить свой суверенитет в данном вопросе.

- А если немного конкретнее?

- В настоящее время в полном объеме обустроены только три направления - каспийское, российское и иранское. Четвертое - граница с Арменией - в настоящее время обустраивается.

Со стороны моря Азербайджан прикрывают силы береговой охраны, которые оснащаются по последнему слову техники. Неделю назад, когда ГПС АР отмечала свое столетие, в строй был введен совершенно новый корабль береговой охраны, что воочию характеризует динамику развития ведомства. Признаюсь честно, в этом вопросе я абсолютно ничего не смыслю, хотя лет 12 назад участвовал в методическом обеспечении учебного процесса во вновь открытом военно-морском институте пограничных органов ФСБ России, поэтому могу отметиться только констатацией факта.

Иранское направление обеспечено очень хорошо, так как для этого была использована база ПВ КГБ СССР, здесь ничего не нужно было создавать с нуля, было достаточно усилить только материально-техническую составляющую и оснастить границу новейшими системами технического контроля. Обустройство российского направления в принципе не представляло собой особого труда, так как основная часть границы проходит по реке Самур. На этом направлении долгое время камнем преткновения был вопрос сданных еще во времена СССР в безвозмездную аренду Дагестану территорий для организации выпаса скота в летнее время, но и он был успешно преодолен лет 10 назад, после чего тема делимитации границы и ее технического обустройства была решена.

Сейчас перед ГПС АР стоит вопрос делимитации грузинского участка государственной границы и решение судьбы ее армянского участка. Каждое из этих направлений, я думаю, требует обсуждения в отдельном вопросе.

- Азербайджан переходит на пограничный режим охраны границы с Арменией. Создаются посты, выводятся силы Минобороны. Как бы вы оценили этот процесс?

- Еще со времен СССР пограничные войска (силы, органы) являются частями постоянной боевой готовности, и в этом смысле мы наблюдаем усиление военной составляющей вашего государства, так как личный состав службы должен комплектоваться на контрактной основе (по крайней мере, так у нас в России) из числа людей с военным опытом, прошедших дополнительную специальную профессиональную подготовку.

Если говорить пафосно, то на охрану государственной границы с Арменией заступает пограничный спецназ Азербайджана, уровень подготовки и оснащения которого очень высок.

Высвобождающиеся при этом части министерства обороны, имеющие очень богатый и специфический опыт прикрытия государственной границы, вне всякого сомнения, будут после этого передислоцированы в зону нагорно-карабахского конфликта и качественно усилят там группировку азербайджанской армии, как минимум, своим умением на принципиально более высоком уровне вести разведку переднего края обороны противника. Военные профессионалы меня прекрасно поймут, так как знают, чем это может обернуться для вашего врага на линии фронта.

В результате смены на границе армейских частей на пограничные у Азербайджана появляется очень важный политический аргумент, понятный всему миру. Теперь можно будет говорить не о перестрелках на границе, а о провокациях и даже о распространении армянской стороной, если обстрелы на границе будут ею продолжаться, боевых действий из зоны нагорно-карабахского конфликта на линию государственной границы. Тем самым будет изменен тон геополитической риторики, и у Азербайджана появится аргументированная фактами возможность заявлять на любых международных площадках о том, что агрессивные действия Армении не локализуются только регионом Нагорного Карабаха, а распространяются за его пределы. Следовательно, с армянской стороны уже нет практики реализации "права народов на самоопределение", о чем они так любят говорить, а есть глобальный вооруженный конфликт между двумя государствами, линия фронта которого проходит не только в Карабахе, но и по всей государственной границе. И в этой войне уже именно Армения, а не пресловутые "сепаратисты Нагорного Карабаха" является стороной вооруженного конфликта.

Таким образом, замена армии на государственной границе с Арменией на пограничников - это, безусловно, очень сильный политический ход со стороны официального Баку, в результате которого он приобретает очень сильные козыри на международной арене. Я бы даже сказал, что это просто гениальный ход, который повлечет за собой очень существенные последствия.

Чтобы не оказаться в положении агрессора, Армения будет вынуждена на границе с Азербайджаном также расположить свои пограничные силы или войска, которых у нее просто нет. Что бы ни говорили насчет этого моего заявления в Ереване, но все в этом мире прекрасно знают, что армяно-турецкую границу охраняют российские пограничники, армяно-грузинская граница не охраняется вообще или охраняется в режиме армейских или таможенно-полицейских патрулей, армяно-иранская граница охраняется только с одной стороны силами Корпуса стражей исламской революции ИРИ. Конечно, в Армении есть имитация пограничной службы в виде пунктов пропуска в аэропортах "Звартноц" в Ереване и "Шираз" в Гюмри, но будет просто смешно говорить о том, что эти кадры обеспечат хотя бы прикрытие, не говоря уже о полномасштабной охране армяно-азербайджанской границы.

- Может ли Ереван снова прибегнуть к помощи российской стороны?

- Конечно, можно будет попросить Россию, чтобы ее пограничники взяли под свой контроль армяно-азербайджанскую границу по примеру того, как это сделано на границе с Турцией. Но этот шаг потребует кратного увеличения численности группировки сотрудников пограничных органов ФСБ России в этой стране, что потребует заключения нового межправительственного соглашения, которое для правительства Никола Пишиняна вряд ли будет приемлемо с политической точки зрения. Позволю себе напомнить, что он пришел к власти под лозунгом борьбы с российской "оккупацией" Армении, а поэтому любое увеличение количества российских пограничников его противниками будет интерпретироваться исключительно как усиление "оккупационного" режима.

Одним словом, Пашинян и Ко оказались в результате этого шага Баку на границе в очень неудобном положении. Впрочем, пребывать в такой позе армянским политикам не впервой.

Создать же свои собственные пограничные войска в кратчайшие сроки даже за счет перевода части армейских соединений из общевойсковых в пограничные у Еревана не получится, так как придется менять вооружение, усиливать техническое оснащение и проводить иные организационные мероприятия, опыта реализации которых у Армении просто нет. Все это потребует многомиллионных в американских долларах затрат, а плановый дефицит государственного бюджета Армении и так на этот год составляет 310-315 миллионов долларов. Словом, говоря языком шахмат, у Армении в вопросах охраны границы не только цейтнот, т.е. явный недостаток времени для обдумывания ответного хода на демарш Баку, но и цугцванг, когда каждый последующий ход только ухудшает позицию. Здесь одной троцкистской "революционной целесообразностью" не обойдешься, так как в дело вступают нормы международного права, а как показывают последние события, никто в мире не стремится поощрять революционный энтузиазм Пашиняна, когда он входит в противоречие с ним.

- В последнее время участились армянские провокации именно на госгранице. Как, по-вашему, не связана ли такая активность армянской стороны с реорганизацией, проводимой Погранслужбой Азербайджана?

- Вне всякого сомнения. Именно тот факт, что подразделения Государственной пограничной службы Азербайджана сейчас на границе меняют армейские части, и является главной и даже единственной причиной, по которой на границе резко увеличилось количество перестрелок, которые уже в самом скором времени можно будет называть, как вы и сказали, провокациями.

Такая ситуация объясняется двумя очень простыми обстоятельствами.

Первая - тактическая. Сейчас на смену армейцам с азербайджанской стороны приходят пограничники, для армян - совершенно новый противник, со своей тактикой, со своим принципиально иным вооружением и снаряжением, очень сильно отличающимся от армейского. Ваш противник сейчас сидит в своих окопах и гадает, а что можно ожидать от нового врага, насколько он силен и решителен, а поэтому вполне объяснимо увеличивает число обстрелов, чтобы для себя понимать, как ему жить на войне дальше.

Вторая причина - политическая. Каждый пограничник знает, что он по закону не имеет права стрелять в сторону сопредельной территории, так как это будет считаться нарушением государственной границы. В идеале он не может даже наводить оружие в сторону сопредельной территории, чтобы таким образом избежать непреднамеренного выстрела в результате произвольного срабатывания стрелкового оружия. Кстати, по этой причине пограничники лет 10-15 назад при заступлении в наряд заряжали в магазин автомата Калашникова не по 30 патронов, а по 25-ть. Естественно, армянская сторона знает о том, что пограничник не имеет права открывать ответного огня через границу, поэтому и увеличивает количество обстрелов, чтобы проверить крепость нервов сотрудников ГПС АР.

К тому же надо понимать, что государственной границы как таковой между Азербайджаном и Арменией сейчас не существует, в советское время была административная граница между двумя республиками в составе СССР, которая в условиях войны превратилась в линию фронта. Ввод на отдельные участки азербайджанских пограничников предоставляет вашей стране возможность инициативного определения для себя наиболее выгодного маршрута прохождения линии границы.

Насколько мне известно, в настоящее время сотрудники Госпогранслужбы Азербайджана проводят первичные мероприятия по подготовке к будущей делимитации азербайджано-армянской границы в условиях ее фактического отсутствия, и делают они это предельно корректно, не нарушая норм международного права.

Лейла Таривердиева