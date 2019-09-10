Вихляя огромными парусоподобными шортами, романтично трепещущими на прохладном ветру, помощник посла подгреб к гостям с подносом, уставленным красно-желто-синими кружечками с картой "Великой и самой древней Армении".

... В Нескучном саду, что в Москве, приглашенные гости посольства Армении барахтались в неудобных креслах-мешках, ели зеленую шаурму и обсуждали последнее интервью чрезвычайного до невозможности и полномочного до никуда посла Армении в России Вардана Тоганяна. Посол гордо выпячивал свою многострадальную грудь и пытался казаться героем дня. Например, как древний армянский герой Тигран, который, судя по армянским истерическим напевам, был царек хоть куда, даже в бой ездил на корове.

- Ну, окей, послушайте, если, допустим, что Армения для России много лучше, чем Азербайджан. Да, если лучше.... А, кстати, если кое-кто купил себе коровник и не хочет, чтобы всякие проходимцы объезжали его скотину, то это что, зло? - резонно спрашивала второй помощник пятого советника посла. - Это не зло.

- А глупый посол - зло? - спросил горбоносый журналюга из "Вестника Мегри", совершенно странным образом затесавшийся в ряды гостей. Репортер обратился вслух, незаметно разглядывая Вардана Тоганяна. Тоганян поймал его взгляд и принял неприступную позу.

- Коровы в политике - зло! - уверенно сказала супруга посла Мери Тоганян.

- А Тоганян - гигант мысли? - допытывался мегринский акула пера и гиена ротационных машин.

- Это, собственно, кто? - спросил один из гостей.

- Журналист из Армении, тупая овца, - объяснила Мери Тоганян. - Мой муж, то есть господин посол пригласил их на откровенный разговор в условиях офф-рекорд и оффтоп. Все по индивидуальным приглашениям, шаурма-инклюзив.

- Вах, шаурма! - одновременно воскликнули фигуры в мешках. - Откровенный разговор!

- Ну, окей, давайте того, это самое, вы меня просто ставите в неудобное положение, - возмутилась Мери Тоганян. - Если Вардан Суренович смог говорить умные слова и самое главное, пугает всех наших врагов, то, причем тут корова Тиграна и шаурма?

- Какого еще Тиграна? И причем тут корова? - чуть не поперхнулся шаурмой мегринский журналист.

- Так, все, Мери, иди, соберись с мыслями, - раздраженно сказал незаметно подошедший сзади посол Армении, - у тебя скоро доклад о недопустимости влияния нашего врага на наши же влияния.

... Посол Армении в одночасье стал героем дня. Армения ликует, армянские СМИ бросают виртуальные чепчики в воздух, а ереванские политики на напев "Отче наш!" поют осанну наичрезвычайнейшему и полномочнейшему послу своей страны в России.

Как же, ведь он выиграл геостратегическую, геополитическую и даже геокулинарную битву с Азербайджаном.

"Антиармянские силы, работающие на российском информационном поле, получают серьезный отпор, хотя это не всегда заметно". Об этом сказал в интервью Sputnik Армения посол Армении в России Вардан Тоганян.

"Мы перманентно живем в условиях разных информационных войн. Вообще, я считаю, что эти войны превратились в информационную "махновщину". Хаос, особенно, в социальных сетях - это давно уже не информационное пространство. Если говорить о статусе Армении в этом, то нужно понимать, что медийные и экспертные силы, которые время от времени ведут политику против Еревана и Степанакерта (Ханкенди - ред.), получают очень серьезный информационный отпор", - сказал Тоганян, говоря об информационном противостоянии со стороны Баку.

По его словам, при этом не обязательно, чтобы ответ был в виде заявлений посольства или МИД. Для этого существует большой инструментарий, включая "мягкую силу", сказал посланный из Еревана в Москву горе-дипломат.

Он добавил, что работа ведется против тех деструктивных сил, которые пытаются дискредитировать внешнюю политику, руководителей страны или проходящие в Армении процессы.

"Посольство мониторит ситуацию, и никаких проигрышей в этом вопросе быть не может", - заверил посол.

"Могу сказать, что мы тут кратно впереди", - отметил Тоганян.

Далее он многомудро отметил, что сейчас в русскоязычном медиапространстве телеграм-каналы начали играть серьезную роль, иногда непонятно, какие люди или силы за ними стоят.

"Вот с этими потоками, трэшем, я думаю, бессмысленно бороться. Потому что, как правило, это хорошо продуманные, срежиссированные спектакли и все остальное", - сказал посол.

Касаясь выступления на форуме "Машук" и сильной реакции в Азербайджане, дипломат отметил, что ничего экстраординарного не произошло.

"Все выступление было связано с соцсетями, молодежными, культурными связями. Однако журналистка из Азербайджана подняла тему Карабаха и получила ответ, который дал бы любой представитель нашей страны", - сказал Тоганян.

Напомним, посольство Азербайджана в России направило ноту в МИД РФ из-за слов посла Армении в России Вардана Тоганяна на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук-2019" в Пятигорске о том, что Карабах является "исконно армянской землей" и "азербайджанцы никогда там не жили". Следом посол в России Полад Бюльбюльоглы отказался от поездки в Пятигорск и участия в работе форума. МИД Армении тогда выступил с заявлением.

Сумбурное, парадоксальное и абсурдное интервью посла Армении стоит того, чтобы изучить и анализировать, так как высказывания Тоганяна как нельзя точно отражают умонастроения руководство Армении. В особенности буйного премьер-министра Никола Пашиняна, который то танцует на мосту, то залпом осушает рюмку за рюмкой в Карабахе, то выступая в Ханкенди, впадает в маразм и заявляет, что оказывается, "Карабах - часть Армении".

51-летний посол Вардан Суренович Тоганян, увы, также не блещет интеллектом и не отличается сообразительностью так же, как и бесноватый Пашинян.

Но стоит вспомнить тернистый жизненный путь посла, то многое становится понятным.

Проучившись на факультете истории Ереванского государственного университета, Тоганян в 1988-1990 годах являлся одним из учредителей Армянского студенческого союза.

В 1996-1997 годах защитил кандидатскую диссертацию в Ереванском государственном университете и получил звание кандидата исторических наук. В 1998-2001 годах учился в докторантуре Института социально-политических исследований Академии наук РФ. Присвоена ученая степень доктора политических наук.

А с октября 1995-го по апрель 1996 года проходил стажировку в Центре международных исследований в Осакском университете. С июня по август 2000 года проходил стажировку по Программе лидерства в Гарвардском университете, США.

В.Тоганян в 1991-1992 гг. работал учителем истории в ереванской школе № 33, а в 1992-1994 гг. - главный специалист постоянного представительства Республики Армения в России.

Далее он был вторым и первым секретарем посольства Армении в России, советником посольства, а в 2001-2016 гг. - председателем Совета директоров ЗАО "Евразийская медиа-группа".

Одновременно он также являлся независимым членом Совета директоров ОАО "Кинотехника", "Союзкнига", а также ОАО ЦНИБ "Центральный научно-исследовательский институт бумаги" и ЗАО "Российские газеты".

Наконец, указом президента Армении от 10 марта 2017 года назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла страны в России.

И, несмотря на столь, якобы богатый интеллектуальный и карьерный багаж, посол Армении до сих пор не может внятно и, самое главное, логично говорить.

Намекая на некие деструктивные силы, кои пытаются дискредитировать посла и Армению, В.Тоганян, конечно же, имеет в виду нас, азербайджанцев.

Он уверен, что если кто-то требует от Армении прекращения агрессивной оккупационной политики и освобождения азербайджанских земель - то этот человек деструктивен.

А если руководство Армении обвиняется в политике государственного терроризма, в желании превратить страну в моноэтническое гетто, популизме, откровенном бреде и демагогии - то естественно, идет дискредитация Армении.

Хотя какой деструктивизм, тем паче дискредитация, если Армения стараниями Никола Пашиняна и его кодлы упорно, верно превращается в потерянную страну, где правит бал новая псевдоэлита, тесно и крепко скооперировшаяся с криминальной олигархией.

Ныне Арменией управляет настоящая вороватая, безграмотная олигополия и, хотя режиссеры находятся за океаном, премьер-министр Никол Пашинян, как слепец, ведет маленькую, несчастную и бедную страну в пропасть забвения.

Армения ныне переживает самые трудные, самые горькие дни в своей истории, хотя внешне все наоборот - в стране якобы идут демократические преобразования, ведется борьба с коррупцией и взяточничеством, правят бал "демократы", Пашинян смел и считает Нагорный Карабах "частью Армении".

Все так, но совершенно не так.

Армения день за днем упорно и верно приближается к точке невозврата, когда абсолютно все деяния и решения руководства страны мгновенно превращаются в контрудар по верхушке администрации Н.Пашиняна.

Попав в настоящий цугцванг, Н.Пашинян играет на поле махрового национализма и агрессивного, враждебного внешнеполитического дискурса - он то "решает" присоединить Карабах к Армении, то ободряет военнослужащих Армении в Карабахе и призывает их "идти вперед", то пытаясь успокоить уже ненавидящих его граждан, обещает им молочные реки и кисельные берега. Не сейчас, в будущем. В очень отдаленном, покрытом маревом иллюзорности и неопределенности будущем.

Так стоит ли удивляться маразму и откровенному бреду посла Вардана Тоганяна, верного заветам сверлящего дно премьера, уверовавшего в собственный ум и несуществующий интеллект, когда Никол Пашинян чуть ли не в каждом своем выступлении смешивает клоунаду, браваду и демагогию?

Все-таки жаль санузельного жеребенка, распевающего унылую, старую армянскую песню "Продан в притон молодой дашнак".

Как-никак посол же...

А реалии таковы, что Баку уверенно обходит Ереван в борьбе на российском медиаполе.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az