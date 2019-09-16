На днях Грузии пришлось получить неприятный сюрприз от Запада. Не только неприятный, но и очень неожиданный. Бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен на конференции в Тбилиси посоветовал Грузии подумать о вступлении в НАТО без сепаратистских Абхазии и Цхинвальского региона (так называемая Южная Осетия).

Будучи бывшим главой блока Расмуссен уже не ограничен ничем и может высказываться. У него на языке то, что, возможно, у официальных лиц только на уме.

Слова экс-генсека вызвали взрыв негодования в Грузии. Грузинская общественность была неприятно удивлена и возмущена таким пренебрежением к суверенитету страны.

Как пишут мировые СМИ, заявление Расмуссена вызвало в Грузии волну споров - многие восприняли слова бывшего генсека НАТО как прямое предложение отказаться от оккупированных территорий в обмен на безопасность остальной части Грузии. Зазвучали призывы выходить на улицы, а также ультимативные требования к грузинскому МИДу.

Страсти немного улеглись только после того, как спецпредставитель генерального секретаря Североатлантического альянса в странах Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай опроверг слова бывшего генсека и подчеркнул, что идея принять Грузию в НАТО без Абхазии и Цхинвала не входит в интересы альянса.

Несмотря на опровержение, оскорбительное для грузинского народа предложение от бывшего натовца было воспринято как сигнал о том, что Запад пока не готов действенно защитить интересы Грузии, ее безопасность и суверенитет. В то же время, в словах Аппатурая есть указание на то, что сепаратизм не в тренде, и парада признания самопровозглашенных образований не будет. Это, конечно, позитивный момент.

Приходится констатировать, что, несмотря на почти единогласную поддержку в мире принципа нерушимости границ, гарантирующего мировой порядок, геополитические интересы и желание манипулировать другими акторами определяют реальность, в которой ни один сепаратистский, территориальный конфликт на постсоветском пространстве не разрешен. Армянская оккупация территорий Азербайджана тут не является исключением. Наша страна не единственная жертва. Грузия, Украина, Молдова... Каждому из этих конфликтов не один десяток лет, и несмотря на то, что большинство в мире осуждает агрессию и сепаратизм, дальше резолюций действия международных организаций, способных влиять на ситуацию в странах, пока не пошли.

Однако Азербайджан - единственная среди стран, пострадавших от агрессии, кто располагает всеми возможностями для того, чтобы положить конец оккупации. Это сильнейшая в регионе армия, крепкая экономика и отсутствие внутриполитических потрясений.

Заметим, что Азербайджану никто и никогда не предлагал вступать в ту или иную организацию без оккупированного Арменией Нагорного Карабаха и 7 прилегающих захваченных районов. Любой намек на необходимость смириться с аннексией 20 процентов территорий завершится потерей Азербайджана в качестве партнера и друга. Это понимают все. Азербайджан слишком независим в своих шагах и решениях, чтобы пытаться манипулировать им, используя карабахский конфликт. Эту независимость ему дают, повторимся, развитая экономика и внутренняя стабильность. У Грузии этих двух факторов пока нет. Как и у других страдающих от сепаратизма постсоветских стран.

Кстати, страдают от агрессивного сепаратизма не только страны бывшего Союза. Угроза висит и над развитой Европой. В минувшую среду в Испании, в Барселоне состоялась многотысячная акция в поддержку "независимости" Каталонии, в ходе которой под свист и улюлюканье был сожжен испанский флаг.

То есть проблема сепаратизма, подброшенная тридцать лет назад армянами в мировую повестку, сегодня стала проблемой глобальной. И очень многие уже понимают наличие рисков для мировой стабильности. Если окинуть взглядом четверть века, прошедшую после соглашения о прекращении огня в Карабахе, можно увидеть, что серьезное отношение к сепаратистской угрозе формировалось очень медленно. Местные демагоги, кричащие о том, что еще десять лет назад мы могли бы освободить оккупированные территории, игнорируют такие "мелочи", как региональные интересы держав и тенденции международной политики.

Давайте посмотрим. До того, как пойти на агрессию и оккупацию, армянская сторона очень тщательно и долго готовила мир к одобрению преступления, которое собиралась совершить. Прекрасно известно и понятно всем, что оккупация азербайджанских территорий - это не "победа армянского оружия" и не результат "беспримерного героизма армянского народа". Это хорошо подготовленная и хорошо оплаченная международная операция против одинокой и раздираемой внутренними распрями республики.

Активная работа в направлении закрепления достигнутых результатов велась армянами все годы карабахской войны и еще долгое время после нее. Хорошо поставленная и оплаченная пропаганда заставила, например, США принять совершенно алогичную 907-ю поправку. Абсолютно исключено, что подобное решение могло бы быть принято сегодня. Изменился мир, изменились мировые тенденции, а самое главное, изменилось место Азербайджана в мировой политике. Все эти изменения произошли благодаря кропотливой работе и терпению азербайджанской стороны.

Однако предложение Расмуссена Грузии все же говорит о том, что полная очистка еще не произошла, недопустимость манипуляций принципом территориальной целостности еще не осознана до конца. Значит, исторический момент для освобождения Карабаха с использованием имеющихся у нас возможностей пока не настал. Он уже формируется, и не будем делать резких движений. Потому что Азербайджан, как и в начале 90-х, будет в этом противостоянии один, и нужно отрезать противнику возможности превратить момент истины в очередную преступную международную операцию против нашей страны.

Зульфугар Ибрагимов