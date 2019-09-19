В армянских СМИ уже который день муссируется информация об ожидающихся "беспрецедентных" военных учениях в Армении. Никаких подробностей этого "беспрецедентного" события не сообщается, только утверждается со ссылкой на минобороны, что такого до сих пор не было.

А в четверг в медиа соседней страны прошла новость, которая удивила еще больше.

Как сообщает Tert.am, на заседании правительства министр обороны Армении Давид Тоноян представил проект решения о проведении учебных сборов и тренингов для организации согласованных действий государственных органов и органов местного самоуправления в процессе мобилизационной подготовки и мобилизации.

Премьер-министр Никол Пашинян поинтересовался, проводилось ли такое же масштабное мероприятие раньше или оно является беспрецедентным, министр ответил, что такого масштаба мероприятий не было прежде, однако при этом подчеркнул, что все происходит в рамках международных обязательств.

"С 24 сентября по 5 октября граждане будут наблюдать некоторые призывные мероприятия, наши соотечественники могут принять активное участие, поскольку это важное мероприятие, направленное на повышение уровня безопасности в нашей стране. Это плановое беспрецедентное важное мероприятие", - сказал премьер.

Премьер-министр призвал граждан подходить к этим военным учением не формально. "Разумеется, относиться к этому чересчур серьезно не стоит, но надлежащее отношение должно быть", - сказал он.

Прокомментировать эту "удивительную" новость мы попросили военного эксперта, полковника запаса Шаира Рамалданова.

Эксперт отметил, что чем ближе к учениям, тем больше в СМИ Армении их рекламируют. До сих пор перед какими-то учениями подобного ажиотажа не наблюдалось. По-видимому, Пашинян решил и на этом сделать себе пиар.

"Заявления о беспрецедентности грядущих учений и мобилизационных мероприятий - ерунда. Все учения, которые проводятся и утверждаются государством, как правило, подразумевают вопросы мобилизации, взаимодействия с госструктурами и так далее. Учения продлятся в Армении десять дней. Половину времени, как обычно бывает, будут отрабатываться вопросы мобилизации, остальное время будет отрабатываться сценарий согласно поставленным перед военными подразделениями задачам", - сказал эксперт.

По мнению нашего собеседника, ничего невероятного в предстоящих учениях нет. Но в словах Пашиняна есть странность, на которую стоит обратить внимание.

"Пашинян обращается к населению с просьбой подходить к этому мероприятию не формально, а проявлять активность. Видимо, у армянского премьер-министра есть опасения, что граждане проигнорируют его "беспрецедентные" учения. С точки зрения человека военного, могу сказать, что ситуация должна выглядеть так: есть мобилизационный план, мобилизационный ресурс, который, получив вызов в военный комиссариат, обязан явиться к месту и выполнять те функции, которые будут на него возложены. Так принято во всем мире и, как правило, заложено в законе. А вот такое обращение к населению в просительной форме говорит о том, что Пашинян опасается, что армянский мобилизационный ресурс не отнесется серьезно к мобилизации", - отметил Шаир Рамалданов.

В Азербайджане тоже бывают мобилизационные мероприятия, но никогда глава государства не обращается к населению с просьбой принять в них участие, заметил наш собеседник. Участие населения - в рамках закона и само собой разумеется. И никаких вопросов не возникает.

Полковник запаса полагает, что таким способом власти Армении хотят проверить, смогут ли по мобилизации собрать необходимый ресурс в случае необходимости.

Другая странность нынешних учений - отсутствие полной информации о них, считает военный эксперт. То есть о количестве участвующей военной техники, численности личного состава. Для сравнения - учения азербайджанской армии всегда предваряются информацией в СМИ с точными количественными данными, описанием целей и задач. Подробности учений бывают известны и гражданам, и госструктурам, и международным организациям.

"Учения обычно проводятся 4-5 дней, а тут - целых 10. Скорее всего, главной задачей учений будет обкатка вопроса мобилизации, с которой в Армении большие проблемы. Думаю, вся "беспрецедентность" этих учений будет заключаться именно в этом", - заключил Шаир Рамалданов.

Отметим, что Никол Пашинян всегда старается еще больше запутать общественность в сложных вопросах. Сложных для него. Сегодня для Никола сложилась реально непростая ситуация, и нет никаких гарантий, что когда завоет серена, граждане направятся в военкоматы или условные убежища. В условиях новой Армении, ее хаоса, анархии и фактического безвластия, граждане страны отправят повестки, пардон, в унитаз и закроют поплотнее окна, чтобы вой сирен и голос Пашиняна не мешали спать.

Зульфугар Ибрагимов