Заметное внимание в ходе встречи президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева 3 октября 2019 года было уделено военно-техническому сотрудничеству двух стран. Показательно, что именно на этот аспект взаимодействия двух государств позже обратил особое внимание Президент Ильхам Алиев, а незадолго до данной встречи, 26 сентября 2019 года, в Баку состоялось 13-е заседание Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству России и Азербайджана.

Об этом сказал в беседе с Day.Az ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва) Михаил Нейжмаков.

По мнению нашего собеседника, в ходе переговоров наверняка поднимались и вопросы сотрудничества двух государств на Каспии. Символично, что накануне данной встречи Владимир Путин подписал федеральный закон "О ратификации конвенции о правовом статусе Каспийского моря". Кроме того, поднималась традиционная для большинства переговоров представителей Москвы и Баку, где затрагиваются вопросы экономики, и очень важная тема развития транспортного коридора "Север-Юг". То есть два президента обсудили весь спектр вопросов, составляющих основную повестку между нашими странами, подчеркнул российский аналитик.

"В официальных сообщениях по итогам встречи среди тем переговоров вполне предсказуемо упоминается ситуация вокруг Карабаха. Стоит учитывать, что в последние месяцы года обычно растет активность государств-посредников. Тем не менее, очевидно, что сейчас вряд ли стоит ожидать серьезных подвижек в рамках диалога Баку и Еревана. Недаром и глава МИД РФ Сергей Лавров накануне встречи президентов России и Азербайджана заявил, что "политический процесс заторможен, и пока с этого тормоза сняться не получается", "диалог об урегулировании пока не возобновлен". Поэтому, скорее всего, и на переговорах российского и азербайджанского президентов ситуация вокруг Карабаха могла обсуждаться, прежде всего, в ключе предотвращения роста напряженности на линии соприкосновения", - сказал Михаил Нейжмаков.

Лейла Таривердиева