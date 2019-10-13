Турция начала приграничную операцию на северо-востоке Сирии.

К развернувшей в мире в связи с этим антитурецкой кампании, следуя своей "древней" традиции, подключилась и Армения. Если почитать армянские СМИ, можно сделать вывод, что проблемы Сирии волнуют армян гораздо больше проблем их собственной страны. Все, что касается собственно проблем Армении, задвинуто далеко на задний план. В стране жесточайший кризис, а экспертное сообщество, политики и общественность вовсю заняты сирийским вопросом, подоспевшим как раз вовремя - ведь после отъезда из страны порнозвезды Кардашян умы армянского общества просто нечем было бы занять.

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Республика Армения осуждает этот акт вторжения", - заявил на заседании правительства в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщают армянские СМИ.

Руководитель страны, оккупирующей территории соседнего Азербайджана, совершившей этнические чистки и ставшей причиной гуманитарной катастрофы регионального масштаба, призвал "международное сообщество принять эффективные меры для того, чтобы остановить эти незаконные действия и защитить права сирийских граждан, живущих вдоль границы с Турцией, в том числе национальные меньшинства".

Пожалуй, Армения последняя, кто имеет право осуждать Турцию. Тем не менее, правительство по инициативе Пашиняна провело закрытое заседание, на котором обсудило возможное развитие ситуации и позиции Армении.

Какими могут быть позиции Армении, когда речь идет о Турции? Ответить не сложно. Армения - это своеобразная региональная "моська", которая пытается тявкать на "слона" в лице Турции, но тот только отмахивается от нее, как от мухи или же не реагирует вообще. Ненависть армян к туркам берет начало вовсе не с 1915 года, как учат в армянских школах. Она имеет более старые корни и происходит из давней мечты армян о присвоении занимаемых Турцией территорий. Всякий раз, когда державы поднимаются против Турции, будь то в этом веке или двести лет назад, армяне всегда присоединяются к кампании, рассчитывая оторвать свой кусок пирога. Только разразившийся несколько лет назад турецко-российский кризис стал исключением - Россия, видимо, наученная горьким опытом союзничества с армянством, не подпустила их к участию в кампании. Армения не получила от проблем между Москвой и Анкарой ничего - ни российских контрактов, ни российских туристов, ни просто большого человеческого спасибо за "моральную поддержку".

Сегодня у Еревана появилась новая возможность подключиться к травле соседа, прилепившись к телу, на этот раз, западных держав.

Католикос всех армян Гарегин II тоже внес свою лепту в истерию. В действиях Турции, исходящих из целей обеспечения безопасности собственных границ, мошенник и коррупционер Гарегин узрел "угрозу нападения на национальные меньшинства, в том числе, сирийских армян по признаку национальной идентичности".

Террористическая организация "Дашнакцутюн" выступила с истеричным заявлением, даже певица Шер отметилась в Twitter записью о "кровожадных турках".

Историки не дадут соврать - именно такими заявлениями в начале прошлого века армянская церковь подставила армян под пресс Первой мировой войны. Не случайно и государственные лица, и духовенство, и эксперты уже ломают руки и вопят об ожидающемся в Сирии "новом геноциде армян". Турция, мол, атаковала город, где живут 16 армянских семей - "геноцид, спасайте нас все!". Озвучиваемые в Ереване лозунги подхватило лобби, потирающее руки в ожидании крупных гонораров.

В настоящее время в Конгрессе США готовится законопроект о санкциях против Турции из-за Сирии. Члены армянского лобби и Армянский комитет Америки уже заявили о всесторонней поддержке этой инициативе республиканцев. Армянство старается подогревать страсти, чтобы использовать Вашингтон для достижения целей "армянского вопроса". Зная, что Турция из тех, кого угрозы делают еще решительнее, армяне рассчитывают, что Анкара в ответ на заявления из Вашингтона предпримет резкие шаги, и мечта о признании Штатами "геноцида армян" станет реальностью.

А угрозы из Вашингтона сыпались еще пару дней назад, как говорится, неслабые. Так, Дональд Трамп грозился "сильно ударить" по Турции и разрушить турецкую экономику "путем санкций, если они не будут играть по правилам".

На это последовал резкий ответ из Анкары, не желающей играть по американским правилам.

Страны ЕС тоже встали на дыбы. В ответ на критику из Европы президент Турции пригрозил европейцам новой волной сирийских беженцев, если Брюссель назовет его военную операцию "Источник мира" в Сирии вторжением или оккупацией.

Операция турецкой армии началась 9 октября, и после этого страсти начали накаляться со скоростью урагана, давая надежду Еревану заполучить интересующие его трофеи.

Однако международная политика, как ее не прогнозируй, полна неожиданностей. Пять европейских членов СБ ООН - Франция, Великобритания, Германия, Польша и Бельгия инициировали срочное заседание Совбеза. После жестких заявлений из Вашингтона ожидалось, что оно станет разгромным для Турции. Но заседание, состоявшееся в четверг, дало неожиданный результат, учитывая такой обмен "любезностями" накануне.

Как пишет Интерфакс со ссылкой на Associated Press, члены СБ ООН в четверг в ходе заседания за закрытыми дверями из-за разногласий не смогли согласовать совместное заявление по ситуации на севере Сирии, где Турция проводит военную операцию, так как против проекта заявления выступили США и Россия. Стороны разошлись в позициях настолько, что одобрение совместного заявления стало невозможным.

Турецкое агентство Anadolu сообщает, что США и РФ отказались от предложения ряда других стран о принятии заявления. Причиной стало наличие в части документа, где речь идет о действиях Турции, слова "осуждение". Причем американская сторона заняла более мягкую позицию и ограничилась заявлением о том, что США не поддерживают этот шаг со стороны Турции.

Со своей стороны постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в ходе военной операции Турции на севере Сирии всем сторонам следует проявить сдержанность. По его словам, военная операция Турции "стала результатом демографического инжиниринга, который некоторые партнеры по коалиции проводили на северо-востоке Сирии".

Интересно, что за день до заседания СБ Венгрия заблокировала совместную резолюцию Евросоюза, осуждающую Турцию. Глава этой страны заявил, что если Турция хочет вернуть домой четыре миллиона беженцев, ее в этом нужно поддержать.

Соединенные Штаты введут санкции против Турции в случае этнических чисток и неизбирательных ударов по гражданскому населению на севере Сирии, однако пока что примеров подобного поведения со стороны Анкары в Вашингтоне не зафиксировали. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США высокого ранга.

Проармянские лоббисты в США предпринимают усилия для того, чтобы турецкий вопрос не сошел с повестки, однако поднявшаяся было в американских верхах антитурецкая волна, похоже, не достигнет степени цунами.

Еще меньше надежд оставляет противникам Турции позиция НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле заявил, что ни одна страна-член НАТО не пострадала от террора так, как Турция.

"Мы будем бороться с терроризмом вместе", - подчеркнул Столтенберг.

Что же касается позиции другой супердержавы - России, то она была высказана, как отмечено выше, представителем РФ при ООН. Москва, если и не приветствует действия Анкары, но служит серьезным противовесом антитурецким решениям на уровне международных организаций. И это плохая новость для Армении, где прекрасно знают о том, насколько тяжел российский противовес.

Зульфугар Ибрагимов