Во вторник, 15 октября, в Баку пройдет юбилейный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных стран, приуроченный к 10-й годовщине подписания Нахчыванского соглашения.

Нахчыванское соглашение между лидерами Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана было подписано 3 октября 2009 года.

B столице Азербайджана ожидается принятие официального решения по вступлению Узбекистана в состав организации, а также подписание ряда документов, в частности, по деятельности европейского офиса Тюркского совета в Будапеште. B Баку первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву будет дано звание почетного председателя Тюркского совета. На полях саммита будет принято решение о создании Координационного комитета Тюркского совета, который обеспечит координацию деятельности таких структур, как ТюркПА, ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркская торговая и промышленная палата. Будет проведен бизнес-форум, в котором примут участие главы торгово-промышленных палат и представители правительств государств-членов.

В понедельник в Баку прошла 7-я встреча глав МИД стран-членов Тюркского совета, на которой председательство в Совете было передано Азербайджану.

Отметим, что на встрече министров впервые в качестве полноправного члена Совета принял участие Узбекистан. Президент этой страны Шавкат Мирзиёев 14 сентября подписал закон о ратификации Нахчыванского соглашения от 2009 года.

Структурами Тюркского совета являются: секретариат в Стамбуле, Совет президентов, Совет министров иностранных дел, Комитет старших должностных лиц, Совет старейшин (аксакалов) тюркоязычных государств, Парламентская ассамблея (ТюркПА) в Баку, Тюркская академия в Нур-Султане и Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре.

Главы государств в рамках Тюркского совета впервые встретились в 2011 году в Алматы. Второй саммит состоялся через год в Бишкеке, третий - в Габале, четвертый - в Бодруме, пятый - в Нур-Султане. Шестой саммит Тюркского совета прошел в минувшем году в Чолпон-Ате (Кыргызстан). На этой встрече в верхах было принято решение о предоставлении Венгрии статуса наблюдателя при Тюркском совете и назначен генеральный секретарь.

Как правило, тематика встреч бывает разнообразной и охватывает все области сотрудничества. Темой бакинского, юбилейного, саммита организации станет "Поддержка малого и среднего бизнеса". Тема более чем актуальная для большинства стран тюркоязычного пространства, многие из которых еще не избавились от постсоветских нюансов экономики.

С чем организация пришла к своему девятилетию? Пожалуй, одним из главных достижений является ее расширение. В какой-то мере бакинский саммит Тюркского совета можно назвать историческим. Организация доказала свою жизнеспособность и не стала одним из множества хороших начинаний, остановившихся в развитии на полпути. Символично, что именно в юбилейный год к организации присоединился Узбекистан, а Туркменистан получил статус наблюдателя. Таким образом, ССТС приблизился к реализации идеи объединения в единой структуре всего тюркоязычного мира.

И не только тюркоязычного. Очень показательно, что к организации в качестве наблюдателя присоединилась также страна ЕС Венгрия. Не исключено, что в будущем она получит статус полноправного члена Совета. С расширением границ Тюркского совета было положено начало превращению узкоэтничной на первом этапе структуры в серьезный фактор регионального сотрудничества. Фактор общей истории народов региона, по всей видимости, будет играть немалую роль, и стоит ожидать дальнейшего раздвижения границ.

Кстати, хотелось бы напомнить, что Будапешт недавно заблокировал в Евросоюзе резолюцию, осуждающую антитеррористическую операцию Турции в Сирии.

Комментируя журналистам решение Будапешта заблокировать декларацию ЕС, призывающую остановить контртеррористическую операцию ВС Турции "Источник мира", министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что позиция Брюсселя по данному вопросу является "ошибочной".

"На протяжении длительного периода времени я блокировал эту декларацию. Полагаю, что ЕС нет необходимости озвучивать заявления по каждому вопросу. И во-вторых, мигрантам должны быть созданы условия для безопасного возвращения домой. Однако этот пункт не был включен в декларацию", - подчеркнул дипломат.

Такая позиция Будапешта говорит о многом. Поэтому совершенно закономерно, что Венгрия стала первой страной вне границ тюркоязычного пространства, в которой открылся офис Тюркского совета.

Как отметил, выступая на церемонии 19 сентября глава МИД Турции Мовлюд Чавушоглу, "сегодняшний день для нас и для тюркоязычных народов стал знаменательным, потому что открытие офиса Совета сотрудничества тюркоязычных государств придало еще большее значение Тюркскому совету. Наша семья растет". Чавушоглу также подчеркнул, что именно Венгрия сыграла важную роль в сохранении старых тюркских традиций, и выразил надежду, что открытие офиса в европейской стране укрепит отношения между тюркским миром и европейскими народами и институтами.

Надо сказать, что Венгрия - одна из европейских стран, с которыми у Азербайджана сформировались совершенно искренние и теплые отношения. Сотни азербайджанских студентов за последние годы поступили в венгерские университеты, расширяются экономические, культурные, гуманитарные связи.

В целом на пространстве Тюркского совета наблюдается заметная активность. С начала текущего года торговый оборот между странами-членами увеличился на 32 процента. Это очень большая цифра. Страны сотрудничают в сферах науки, образования, культуры. Например, готовятся единые учебные пособия по истории, литературе, географии. Последний факт без преувеличения можно назвать беспрецедентным.

И что самое главное - интеграция тюркоязычных стран и активизация на пространстве тюркского мира не несет никому никакой угрозы. Недоброжелатели изощряются, запугивая Европу "пантюркизмом". Однако сплочение тюркского пространства несет в себе только мир и является гарантом стабильности и благополучия. Причем, не только для тюркских стран, но и для всех своих соседей и партнеров.

Лейла Таривердиева