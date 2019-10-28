Успешное проведение в Азербайджане XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения и принятие функций председательства в этой организации - самой крупной после ООН - являются историческим успехом Азербайджана.

Об этом в понедельник сказал Trend председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) международных отношений и межпарламентских связей Самед Сеидов, передает Day.Az.

Он сообщил, что свыше 50 процентов населения земного шара живет в странах-членах Движения неприсоединения.

"Поэтому, председательство Азербайджана в этой организации в течение следующих трех лет имеет огромное значение. Во-первых, поручение Азербайджану председательства в такой крупной организации - показатель авторитета нашей страны на международной арене, а также роста доверия к ней. С другой стороны поддержка государствами, входящими в организацию, территориальной целостности, неприкосновенности границ Азербайджана, акцентирование ими необходимости возвращения беженцев и вынужденных переселенцев на свои исторические земли, подтверждение растущего в мире авторитета Азербайджана само по себе является историческим фактом и большим успехом Азербайджана", - сказал Сеидов.

Председатель комитета подчеркнул, что итоговые документы Саммита можно считать серьезным дипломатическим успехом Азербайджана.

"В этих документах все страны-члены Движения однозначно поддержали территориальную целостность Азербайджана и разрешение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана.

Главы государств и правительств выразили сожаление по поводу того, что несмотря на резолюции Совета безопасности ООН, конфликт все еще не урегулирован. Они вновь поддержали принцип неприменения силы, отраженный в Уставе ООН, и призвали стороны к урегулированию конфликта путем переговоров в рамках суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана", - подчеркнул Самед Сеидов.

Депутат отметил, что успешное проведение саммита в Азербайджане также является страшным ударом для Армении-оккупанта.

"Получается, что Азербайджан в очередной раз разоблачил захватническую политику Армении с международной трибуны, потому что, фактически, все страны-члены Движения неприсоединения признали Армению оккупантом", - сообщил Сеидов.

Депутат добавил, что доказательства, приведенные Президентом Ильхамом Алиевым на этом саммите, а также за последние полтора месяца на форуме клуба "Валдай", затем в Ашгабаде на саммите государств стран-членов СНГ и далее на седьмом саммите Тюркского совета в Баку, в целом, работа главы государства на мировой арене, подняли международные отношения и внешнюю политику Азербайджана на совершенно новый уровень.