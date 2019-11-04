https://news.day.az/politics/1172281.html В Центре Гейдара Алиева откроется выставка работ фотографа Якова Халипа
В Центре Гейдара Алиева откроется выставка работ фотографа Якова Халипа
В Центре Гейдара Алиева 18 ноября откроется выставка под названием "Продолжатель авангарда: Азербайджанский дневник", состоящая из работ известного фотографа, классика советской фотографии Якова Халипа, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
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