Принятие резолюции по борьбе с героизацией нацизма приобретает особую актуальность.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, имея в виду резолюцию под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", которая была принята в ООН.

"Хочу подчеркнуть что соавторами документа стало 61 государство, за резолюцию проголосовало 121 государство, против выступили 2 страны США и Украина, 55 стран воздержались. Результаты голосования наглядно свидетельствуют о ставшей уже неизменной поддержке со стороны международного сообщества, ежегодно представляемой Генассамблее ООН традиционной российской инициативы. Принятие данной резолюции в ходе нынешней 74-й сессии генассамблеи ООН приобретает особую актуальность в свете отмечаемой в следующем 2020 году 75-й годовщины победы во второй мировой войне. Именно в борьбе с нацизмом сформировалась антигитлеровская коалиция, а ее участники впервые стали именовать себя объединенными нациями. Широкая поддержка этой важной резолюции наглядно подтверждает, что одержанная в 1945 году победа является общим достоянием всех государств-членов ООН, которая и была сформирована с учетом тех катастрофических последствий, которые принесла вторая мировая война", - сказала она.

Захарова отметила, что в резолюции выражена серьезная озабоченность в связи с непрекращающейся в отдельных странах настоящей войной против памятников борцам с нацизмом и фашизмом, которая в последние годы приобрела характер просто настоящей государственной политики в целом ряде стран.

"В этом же ряду открытие мемориалов, переименование улиц и школ в честь тех, кто воевал на стороне нацистов или сотрудничал с ними. При этом выражается обеспокоенность попытками возвести в ранг национальных героев тех, кто в годы второй мировой войны сотрудничал с нацистами, совершал военные преступления и преступления против человечности. И особо подчеркивается, что подобные действия оскверняют память бесчисленных жертв нацизма и негативно воздействуют на подрастающее поколение абсолютно несовместимое с обязательствами государств-членов ООН. Мы убеждены, что предстоящий в следующем году юбилей победы является хорошим поводом объединить усилия, вопреки существующим разногласиям, с тем, чтобы сообща противодействовать героизации нацизма и проявлениям неонацизма, а также не допустить фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны", - сказала она.