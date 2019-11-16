После стольких событий заместитель главы "Мусават" Гюльага Асланлы все еще говорит "предъявите факты". Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал ныне живущий в Германии экс-мусаватист, журналист Яфез Акрамоглу комментируя реакцию партийцев в связи с задержанием мусаватистов.

Он отметил, что если стольких фактов недостаточно, то он делится фото справки, выданной "поддельному политэмигранту" с оригинальной подписью главы "Мусават" Арифа Гаджилы и печатью партии.

"Знаю, они попытаются оправдаться каким-либо путем. Неважно, просто будьте в курсе дела. Речь идет о поддельной справке, полностью поддельной информации.

Эта справка была выдана Арифом Гаджилы в 2014 году некоему нахчыванцу, желавшему эмигрировать в Европу. Пока я скрыл его имя. В справке написано, что "герой", которому выдана справка, является активистом Бабекской районной молодежной организации партии "Мусават". Первая ложь - ни в какой из организаций партии "Мусават" на территории Нахчыванской АР нет молодежной ячейки. Просто так написано в справке, чтобы выглядело более убедительно.

Отраженная в справке "информация" из категории "подвергался давлению", "преследование полиции", "был вынужден эмигрировать", также полностью ложна, и рассчитана на то, чтобы человек смог без помех получить статус политического эмигранта", - сказал экс-мусаватист.

Акрамоглу добавил, что долгое время занимал руководящие должности в нахчыванской организации партии "Мусават".

"В Нахчыване не было такого активиста, которого я бы не знал. В случае давления мусаватисты делились со мной информацией, чтобы я как журналист немедленно освещал это. Это продолжалось вплоть до 2015 года. Я и сейчас прекрасно помню это. Если верить тому, что написано в справке, то этот человек - член партии с 2008 года. Невозможно, чтобы я не знал такого активиста", - сказал Акрамоглу.

Он с полной уверенностью сказал, что никто из активистов из Нахчывана не эмигрировал в Германию.

"Если бы был такой человек, то я его обязательно знал бы. Я вообще не знаю этого человека, которому Ариф Гаджилы дал справку. Где, как, с какой целью он стал мусаватистом и написана эта справка, пусть сами отвечают. Человек, имя которого упоминается в справке, не был мусаватистом в Нахчыване. Даже если и есть такой, то оформлен в штаб-квартире в Баку в архиве поддельным способом задним числом. Или же они не сделали и этого. Недавно Ариф Гаджилы и его люди, якобы, с целью демонстрации "прозрачности", распространили информацию, что за последние пять лет выданы 197 справок. Но информация о личности людей, которые получали эти справки, была скрыта. По итогам нашего расследования, в действительности эта цифра в несколько раз превышает опубликованную. Кроме того, в большинстве справок информация ложная, как и в той справке, фото которой я поделился. А потом они говорят "почему вы называете нас фальсификаторами, торговцами". Именно поэтому!" - сказал Акрамоглу.

Он добавил, что человек, имя которого упоминается в справке, эмигрировал в одну из европейских стран в 2014 году. Но в его отношении принято отрицательное решение, то есть он не смог получить политический статус. "Ему не помогла даже ложная информация из справки. Целью сокрытия его имени в справке является предотвращение опасности, с которой он может столкнуться", - сказал Акрамоглу.

Отметим, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящих в преступную группировку.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде ареста сроком шесть месяцев.