В Бишкеке прошел очередной саммит глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Азербайджан не является членом этого евразийского военного блока, поэтому на принятых саммитом решениях останавливаться не будем. Работа организации интересует нас постольку, поскольку ее члены, за исключением Армении, друзья, партнеры и союзники Азербайджана. Кроме того наша страна является составной частью евразийского пространства и ей не безразлично, что происходит по соседству.

Поэтому нам не может быть безразлично, когда премьер-министра Армении, страны, оккупирующей двадцать процентов азербайджанских территорий, пытается выставить Азербайджан как главную угрозу организации. Армения, следуя своему историческому предназначению, вносит диссонанс и разлад повсюду где появляются ее представители. Тем более, если они произносят речи. Никол Пашинян в своем выступлении в Бишкеке еще раз это доказал.

"Позиция руководства Азербайджана угрожает безопасности не только Южного Кавказа, но и стран ОДКБ", - заявил Пашинян.

А чтобы отвести "угрозу" армянский премьер предложил союзникам, "исходя из интересов сохранения безопасности, оставить без ответа новые запросы Азербайджана о приобретении оружия". И вообще, считает он, "ОДКБ обладает необходимыми средствами для предотвращения новой эскалации вокруг Нагорного Карабаха". То есть Пашинян в очередной раз выразил надежду на вмешательство союзников по организации в случае, если Азербайджан начнет антитеррористическую операцию на оккупированных Арменией территориях.

Конечно, ОДКБ включает в себя сильные крупные государства. Россия, Казахстан, Беларусь - это, вне всякого сомнения, государства, способные влиять на регион. Но насколько они могут быть, скажем так, полезны Армении против Азербайджана?

Ответить на этот вопрос мы попросили известного российского эксперта по международным конфликтам, журналиста-расследователя Евгения Михайлова.

Заявления Пашиняня на саммите ОДКБ о том, что эта организация обладает силами для недопущения эскалации карабахского конфликта, являются не более чем высказываниями политика , который до сих пор не понимает, для чего ОДКБ, в принципе, создана, сказал Михайлов.

"Хочу напомнить армянскому премьеру о том, что Договор о коллективной безопасности включает в себя поддержку Еревана в том случае, если на него нападут или будут иные схожие условия. Но что-то я не обнаружил в этом договоре пункта о защите оккупированных Арменией азербайджанских территорий от Азербайджана. Игры вокруг этого момента чрезвычайно опасны с точки зрения региональной безопасности. Ереван, уповая на ОДКБ в карабахском вопросе, подставляет тем самым страны-участницы структуры", - подчеркнул наш собеседник.

Российский эксперт уверен, что в вопросе Карабаха ОДКБ Армении не помощница. Еревану следует самому обсуждать с Азербайджаном условия мирного переговорного процесса, которые должны включать, прежде всего, возврат оккупированных территорий, считает он. Пусть и постепенно - то есть сначала вернуть захваченные районы вокруг НК, а позже уже приступить к окончательному установлению статуса находящейся ныне под временным контролем Армении карабахской автономии в границах Азербайджана,.

Интересное наблюдение. Когда Армения кричит про якобы абсолютно независимую от интересов гаранта ее безопасности России политику в плане экономической интеграции с Западом, то это можно не согласовывать. Когда же нужно подставить Россию и иных участников ОДКБ в плане мифической угрозы со стороны Баку, Пашинян сразу же вспоминает о партнерстве и вечной дружбе. Типичное двуличное поведение политика, который хочет и рыбку съесть, и ни на что не напороться. Так не бывает. У России есть четкая стратегия на дружбу с Азербайджаном, и она ее не изменит. Времена меняются, а Ереван еще не понял что интриги против Баку и Турции уже не так впечатляют, как это было ранее. Армении необходимо усвоить, что лучше быть маленьким, но стабильным в экономическом и политическом плане государством, которое будет дружить с соседями под прикрытием России, чем недогосударством, и при этом пытаться играть роль мощного государства и ссорить друг с другом партнеров по экономическому пространству. Такая политика может привести к тому, что остатки населения РА переедут в Россию и иные страны а территория Армении будет считаться зоной контроля иных игроков", - сказал Евгений Михайлов.

Напомним: как раз год назад, когда армянская сторона устроила вакханалию вокруг назначения новым генсеком организации представителя Беларуси, Никол Пашинян пытался довольно забавно демонстрировать силу союзникам по ОДКБЬ, в частности Минску и Астане. Разумеется, что сделано это было не лицом к лицу на мероприятии ОДКБ, а в привычной и комфортной среде - перед толпой армян (тогда ему еще удавалось собрать толпу) в одной из областей страны. По словам Пашиняна, "очень многие по инерции пытаются относиться к Армении как к маленькой стране, маленькому народу, но такое не пройдет. Возможно, мы малочисленный народ, но мы не маленький народ, мы великий народ, потому что мы народ, имеющий многотысячелетнюю историю, мы народ культуры, мы народ генералов". Вот так вот - ни больше, ни меньше.

А еще Никол пообещал армянам, что с Арменией будут считаться. Прошел год, но как и прочие обещания армянского премьера, это тоже осталось невыполненным.

Зульфугар Ибрагимов