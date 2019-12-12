Это был один из самых печальных дней в моей жизни. Шестнадцать лет назад, 12 декабря 2003 года, Азербайджан потерял того, кому обязан самим фактом своего нынешнего существования. Гейдар Алиев. Это имя с глубочайшим уважением произносили все те, кому посчастливилось жить в его эпоху. Это имя, которое повторяют и будут еще повторять наши потомки, благодаря за наш сегодняшний и будущий Азербайджан - развитое, процветающее государство, завоевавшее свое достойное место в числе государств, определяющих ход новейшей истории.

Все начиналось в далеком уже 1969 году. Именно с того времени, в истории советского Азербайджана началась эпоха коренных перемен. Возглавивший республику в достаточно молодом для политика возрасте, Гейдар Алиев в кратчайшие сроки сделал все необходимое для существенного и позитивного изменения статуса Азербайджана в ряду республик СССР. В итоге, под его руководством Азербайджан стал одной из самых процветающих советских республик. Бурно развивались экономика, промышленность, сельское хозяйство.

Азербайджанская культура поднялась на доселе невиданную высоту. Всему СССР стали известны имена блестящих азербайджанских композиторов, дирижеров, кинематографистов, актеров, сценаристов. Гейдар Алиев всегда с особой теплотой относился к людям творческим, к деятелям культуры, добиваясь их награждения самыми высокими званиями советского периода. Так было в период, когда он руководил советским Азербайджаном. Так было и в бытность Гейдара Алиева президентом независимого Азербайджана.

А как не вспомнить о том, что именно по инициативе Гейдара Алиева было создано военное училище имени Джамшида Нахчыванского! Обладавший стратегическим мышлением государственный деятель уже тогда понял необходимость формирования азербайджанских военных кадров. По сути, он был, есть и будет для всех выпускников этого заведения важнейшим, непререкаемым авторитетом и личностью, обладавшей невероятным мужеством, силой воли, героизмом.

Колоссален был авторитет Гейдара Алиева во всем СССР. И тому тоже есть объяснение. Именно Гейдар Алиев возглавил государственную комиссию и организовал работы по ликвидации последствий катастрофы теплохода "Александр Суворов". Именно Гейдар Алиев возглавлял комиссию по реформе советской школы. Именно Гейдар Алиев занял пост председателя бюро Совета министров СССР по социальному развитию. Именно он возглавлял также комиссию Совета министров по строительству и освоению Байкало-Амурской магистрали.

И сейчас слышны совершенно обоснованные, аргументированные заявления российских политиков и политологов о том, что возглавь Гейдар Алиев СССР, не случилось бы распада Советского Союза. Таким образом признаются колоссальный потенциал, невероятный личный авторитет, неоспоримые заслуги ярчайшего политического деятеля, который по праву заслужил статус азербайджанского Общенационального лидера.

Иначе и быть не могло. Ведь, очевидным фактом является невероятная личная смелость Гейдара Алиева, его способность озвучивать громкие обвинения в адрес руководства СССР, когда дело касалось трагических моментов новейшей истории Азербайджана. Все мы помним, что в связи с трагическими событиями 20 января 1990 года Гейдар Алиев уже на следующий день после трагедии провёл в постоянном представительстве Азербайджанской ССР в Москве пресс-конференцию, на которой осудил ввод войск в Баку и обвинил Михаила Горбачева в нарушении Конституции. Позже, 9 февраля, Гейдар Алиев дал интервью газете "Вашингтон пост", в котором подтвердил свои обвинения в адрес Горбачева.

Нужно просто понимать, сколь активно тогда поддерживали Горбачева на Западе, сколь благодарны ему были за существенную роль в падении Берлинской стены, воссоединении Германии, в иных действиях, которые привели к награждению Горбачева Нобелевской премией мира, чтобы реально оценивать смелость и патриотизм Гейдара Алиева, бросившего перчатку руководителю СССР. История, кстати, расставила все по своим местам. О Горбачеве ныне вспоминают, мягко говоря, без какого-либо пиетета. Более того, в его адрес звучат и обвинения в различных преступлениях, включая предательство Родины. А Гейдар Алиев вошел в новейшую историю не только Азербайджана, но и всего мира в качестве созидателя самого развитого государства на Южном Кавказе.

Вспомним, что именно благодаря Гейдару Алиеву, в тот период председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР, 17 ноября 1990 года, был утвержден как Государственный флаг Нахчыванской Автономной Республики нынешний трехцветный флаг Азербайджана. Именно Гейдар Алиев стал первым азербайджанским лидером после 1920 года, совершившим хадж в Мекку. Наконец, именно благодаря невероятной политической воле Гейдара Алиева, его патриотизму, умению отстаивать национальные интересы Азербайджана, способности глядеть далеко в будущее был подписан "Контракт века", который стал фундаментом невероятных экономических преобразований в нашей стране, вывел республику на совершенно иной уровень значимости в мире.

Как очевидец этой титанической работы Гейдара Алиева по возрождению республики могу сказать и то, что реализовать поставленные задачи было тогда невероятно сложно. Ведь, Азербайджан тогда пытались разодрать на куски, само существование нашего государства, нашей родины было под угрозой. Этот страшный сценарий не был претворен в жизнь исключительно благодаря Гейдару Алиеву. Именно поэтому его называют Общенациональным лидером, именно поэтому его имя навсегда золотыми буквами вписано в историю Азербайджана. Именно поэтому его уход шестнадцать лет назад сочли личным горем, личной трагедией миллионы и миллионы азербайджанцев. Именно поэтому 12 декабря каждого года для нас - день скорби и грусти, день памяти о Великом Азербайджанце.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана