Год назад, в декабре 2018 года, в руководстве Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона произошли серьезные изменения.

Последующий период показал, что серьезные изменения произошли не только в правлении, но и в деятельности этой структуры. Азербайджанская община громко заявила о себе на международной арене, начала активную работу с дипломатами, политиками, общественными деятелями, международными организациями.

В последние несколько месяцев имя председателя правления общины Турала Гянджалиева не сходит со страниц СМИ. Примечательно, что не меньше азербайджанских упоминают его и цитируют средства массовой информации Армении. И в этих публикациях звучит даже некоторая тревога. Впрочем, это не удивительно, ведь активизация азербайджанской общины не может не беспокоить агитпроп страны, "благодаря" которой Гянджалиев и все 80 тысяч членов общины лишились родного очага.

Турал Гянджалиев родился в Шуше. Обучался в родном городе музыке и шахматам. После изгнания азербайджанцев из Карабаха изучил в Баку профессию юриста. А вскоре началась его карьера в министерстве иностранных дел - референт Управления по проблемам безопасности МИД, атташе, третий секретарь этого Управления. Потом была работа в посольствах Азербайджана в Канаде, Чехии. В ноябре 2017 года направлен в Австрию, впервые как представитель Азербайджанской общины Нагорного Карабаха, на конференцию "Права человека и вынужденно перемещенных лиц", проходившей в Вене под эгидой ОБСЕ.

Турал Гянджалиев наш сегодняшний собеседник.

- Такая активность азербайджанской общины очень беспокоит армянскую сторону. В СМИ Армении немало места уделяют и вашей персоне, гадают, откуда вы взялись. А самое главное - сомневаются, что вы действительно шушинец...

- Я родился в Шуше, в доме на улице Вагифа Джафарова. Специально для армян уточню даже номер дома - 42-й. Могу и удостоверение личности показать желающим.

До 12 лет жил в этом городе, но в связи с армянской оккупацией был вынужден в 1992 году переехать с семьей в Баку. Моя мать - потомственная шушинка, чьи корни восходят к роду Панахали хана. Отец был известным человеком в Шуше, руководил шахматной школой. Сам я с ранних лет занимался музыкой, а также шахматами, и кто знает, не случись оккупация, изменившая жизнь всех шушинцев, может быть, пошел бы в этом спорте далеко. Я мечтал стать шахматистом, но армяне разрушили все наши мечты.

Кстати, на днях армянская сторона представила в Генассамблею ООН резолюцию в связи с Международным днем шахмат, в которой говорила о "культуре мира" и тому подобном. Хотя роль защитницы мира Армении, оккупировавшей территории соседней страны и осуществившей этнические чистки азербайджанцев, очень не подходит. Армянские оккупанты разрушили Шушинскую шахматную школу, где когда-то обучались тысячи детей и представителей молодежи, одним из которых был и я.

- За год после обновления правления общины она начала демонстрировать большую активность. Причина только в смене руководства или еще и в смене стратегии?

- Община существует с 1992 года. Согласно документам ОБСЕ, азербайджанская и армянская общины являются равноправными структурами. Прежде наша община не была так активна, в то время как армянская сторона развернула информационную пропаганду вокруг армян Карабаха.

В декабре было избрано новое правления, и я его возглавил. За прошедший год мы в значительной степени интенсифицировали нашу деятельность и ориентируем ее на международное направление. Это, конечно же, раздражает армян, а также тех, кто служит их интересам.

Армяне не хотят, чтобы мы выходили на международную арену. Они бы хотели, чтобы мир вообще не знал ничего об азербайджанцах Нагорно-Карабахского региона и не слышал их голоса. Мы же активно участвуем в мероприятиях, совершаем визиты, распространяем видеоматериалы на английском и армянском языках.

Прежде в работе общины было много пробелов, чем пользовалась армянская пропаганда, армяне же всегда были очень активны. Теперь наша задача наращивать работу и не допустить, чтобы армяне обошли нас в информационной войне.

Такая деятельность, конечно, не может не раздражать армянскую сторону. Нас кеми только не выставляют, вплоть до агентов госбезопасности, утверждают, что мы созданы искусственно. Однако мы, азербайджанская община Нагорного Карабаха, на самом деле крупное объединение, под крылом которой находятся 80 тысяч человек. Мы как общественное объединение выступаем от имени 80 тысяч человек и думаем о возвращении на родные земли. Мы хотим вернуть свои земли и, в то же время, выступаем за мирное сосуществование в границах Азербайджанской Республики.

- Расскажите поподробнее о визитах делегации общины за рубеж. Как проходила, например, поездка в Лос-Анджелес, в логово армянской диаспоры США?

- После избрания нового правления мы сразу же приступили к активной деятельности. Начали ее сначала внутри республики - проводили работу с посольствами, представительствами международных организаций, участвовали в мероприятиях. А с сентября решили, что пора переходить к деятельности за пределами страны. Первый наш визит был в Польшу, в БДИПЧ ОБСЕ. Я выступил там, представил позицию нашей общины, рассказал об армянской оккупации, агрессорской политике Армении.

Затем мы отправились в Лос-Анджелес. Этот наш визит как делегации азербайджанской общины Карабаха, был достаточно символичным, потому что этот американский город считается столицей армянской диаспоры. Наш визит стал для армян большой неожиданностью.

Мы провели немало важных встреч в Калифорнии. Мы встречались с руководящими лицами Американского еврейского комитета, Межконфессионального совета Лос-Анджелеса, Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, пакистанских и турецких общин и Исламского общества округа Ориндж, также с раввином Дэвидом Вулпе, близким другом Азербайджана, и другими руководителями Синайского храма в Лос-Анжелесе. Кроме того, в одной из крупнейших и красивейших синагог СШГА - Несса, была организована специальная программа. Четыреста человек пришли в синагогу на встречу с нами, были продемонстрированы видеоролики, рассказывающие об армянской оккупации, актах вандализма в оккупированном Карабахе, члены нашей делегации выступали, делились воспоминаниями.

Мы также встречались с авторитетными представителями общественности, законодательной власти, политиками. Должен сказать, что Дэвид Вулпе - это авторитетнейший человек, имеющий большой политический вес. Наше сотрудничество с такими деятелями очень беспокоит армян.

- Не пытались мешать?

- Пытались, конечно. По различным каналам армяне пытались воздействовать, в частности, на еврейскую общину, советовали не встречаться и не общаться с нами. Наше взаимодействие с еврейской общиной армян особенно беспокоит. Но это не дало результатов, их усилия ушли впустую.

Из США мы отправились в Турцию. Там нас принял замминистра иностранных дел, мы провели встречи в муниципалитете Анкары, с представителями мозговых центров. А завершилось наше зарубежное турне в Брюсселе, где мы встречались с членами Европарламента и Еврокомиссии.

Мы намерены продолжать участвовать в мероприятиях за рубежом и встречаться с людьми, способными влиять на общественное мнение в своих странах. Одним словом, планов много. Кстати, хотел бы обратить внимание на пользу в деле пропаганды социальных сетей. Мы очень активны в соцсетях, и поверьте, где бы в Бельгии не появлялись, с кем бы не встречались, нас узнавали.

- Согласно информации СМИ, в Бельгии у вас была напряженная дискуссия с евродепутатами? Что там произошло?

- Ну, не назвал бы это напряженной дискуссией. Мы просто пообщались с евродепутатами, несанкционированно посещавшими оккупированные земли Азербайджана, и постарались объяснить им простые истины. Я сказал им: "Вы ездите на наши земли, а мы, выходцы из Карабаха, не можем этого сделать. Разве это справедливо?". Один из них заявил, что они, мол, ездят в Карабах изучать ситуацию. На это я сказал: "Хорошо, вы ездите изучать ситуацию в моем доме? Отлично, я тоже хочу ее изучить, давайте поедем вместе. Меня туда не пускают". На эти им, конечно, было нечего ответить, и они уходили от продолжения беседы.

Мы говорили им, что никакого государства под названием"НКР" на карте мира нет, что они реально рискуют, отправляясь туда - там зона оккупации, зона боевых действий. А еще мы объясняли нарушителям международного законодательства, что Нагорный Карабах - это международно признанная территория Азербайджана, мы имеем полное право освободить его силой, но отдаем предпочтение мирным переговорам.

- Об азербайджанцах Карабаха переговорщики практически не вспоминали, как будто их и нет. Но недавно, находясь в Баку с визитом, глава МИД России Сергей Лавров заговорил о двух общинах Нагорного Карабаха...

- Думаю, тот факт, что Лавров говорил о населении, а не "народе" Нагорного Карабаха, можно расцениваться как месседж армянской стороне, потому что под населением подразумеваются не только армянская, но и азербайджанская община. Очень важно, что этот месседж направил глава МИД страны-сопредседателя Минской группы, это показывает армянской стороне, что Армения больше не сможет оперировать понятием "народ Карабаха". Лавров фактически поставил точку в этом вопросе.

В свою очередь, слова Лаврова стали следствием активной позиции Баку, разгромного выступления Президента Ильхама Алиева на Валдайском форуме, его заявлений на саммите СНГ в Ашгабаде. Кроме того, с начала этого года сопредседатели ОБСЕ дважды выступили с заявлениями, в которых указывали, что азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха равноправны. Так что армянам больше не удастся обмануть мировую общественность.

- Как вы относитесь к идее налаживания диалога между общественностью Армении и Азербайджана? Насколько вы видите такой диалог возможным и полезным?

- Армянская община, к сожалению, не создает для этого условий. Как минимум, можно было бы встречаться на нейтральных площадках, - в Грузии, Европе. Но Армения против. Она не хочет признавать, что без азербайджанцев разрешение конфликта невозможно.

В принципе, мы поддерживаем развитие контактов между общественностью Азербайджана и Армении, если они будут вести к миру. Возьмем недавний обмен визитами журналистов. Инициатива хорошая, но вопрос в том, что армянская сторона устроила из этого шоу. Статьи, которыми пестрят после поездки армянские СМИ, содержат бессмысленную браваду, домыслы и пропагандистское пустословие. Наши журналисты отписались скромно, а армянские политизировали свою поездку, хотя ставилась другая задача.

Мы хотим наладить диалог с армянской общиной, но та уклоняется от встреч.

- В чем причина, по-вашему? Власти Армении только и говорят, что о мерах доверия.

- Дело в том, что власти Армении и главари сепаратистов очень боятся налаживания диалога между армянами и азербайджанцами Карабаха. Они боятся, что после бесед с нами, карабахские армяне выйдут из-под их контроля и перейдут на нашу сторону. В Карабахе есть рационально мыслящие люди, которые хотят снова жить рядом с азербайджанцами. Ведь они видят, что годы оккупации не сделали их жизнь лучше, наоборот, закрыты границы, рухнула экономика, бежит население.

В свое время были некоторые надежды на приход к власти в Армении Никола Пашиняна, но он, наоборот, начал делать еще более резкие заявления, чем его предшественники. И при этом говорит о высоких материях и высоких идеалах.

- Вы верите в то, что после освобождения оккупированных Арменией территорий, армяне и азербайджанцы смогут мирно сосуществовать на этой земле?

- Да, я верю, что после освобождения оккупированных территорий, азербайджанцы и армяне будут жить в мире и благоденствии в Карабахе. Скажу еще более конкретно - армяне будут вынуждены жить с нами в мире на нашей земле, у них просто нет другого выхода. Они должны либо признать территориальную целостность Азербайджана и жить в стабильности и достатке, либо покинуть эти земли. Вариантов нет. Второго армянского государства в нашем регионе не будет. Чем скорее армяне это поймут, тем лучше для них.

В Азербайджане в мире и дружбе проживает множество разных этносов, и армяне Карабаха могут стать частью этой толерантной среды. После добровольного возвращения оккупированных территорий Азербайджану, откроются границы, поднимется экономика региона, начнут осуществляться важные международное проекты, население Карабаха сможет воспользоваться благами, которые приносят международные проекты, осуществляемые нашей страной.

Мирное сосуществование общин - это наша основная цель. Несмотря на то, что мы подверглись агрессии, были изгнаны со своей земли, живем как вынужденные переселенцы и не можем вернуться к своим очагам, мы готовы мирно сосуществовать с армянами.

Как можно забыть о том, как дружно жили армяне и азербайджанцы в Карабахе до конфликта? В интересах пропаганды рассказываются сказки о "трудной жизни", "притеснениях" армян в НКАО. Но все это ложь. Карабах был одним из самых развитых регионов на пространстве Союза. Центральные власти Азербайджана делали все для развития Карабаха, у армян была своя пресса, школы, телепередачи. Армянский язык в Карабахе процветал. Сегодня мы видим свою задачу, в том числе, в том, чтобы напоминать нашим бывшим согражданам об этом.

Граждане Армении и жители Карабаха не понимают, что являются инструментом в руках своих политиков. Они сами - жертвы шовинистической пропаганды. Рано или поздно карабахские армяне должны понять, что лучший выход для них - принять территориальную целостность Азербайджана. Кстати, в свое время Квебек провел референдум о независимости, но впоследствии понял, что лучшее для него - это оставаться в составе Канады.

Азербайджан же готов представить Нагорному Карабаху самый высокий статус автономии. Что мы можем сделать больше этого?

Беседовала Лейла Таривердиева