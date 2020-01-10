10 января в Президентской библиотеке Управления делами Президента Азербайджанской Республики был запущен проект электронной библиотеки "Азербайджанская диаспора".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в презентации приняли участие сотрудники библиотеки и Государственного комитета по работе с диаспорой, а также исследователи азербайджанской диаспоры.

Выступивший на открытии директор библиотеки Маил Ахмедов проинформировал о новом проекте. Было отмечено, что в силу ряда причин азербайджанцы обустраивались в разных странах. Только после восстановления Азербайджаном государственной независимости связи с нашими соотечественниками, живущими за рубежом, стали расширяться и начался новый этап формирования азербайджанской диаспоры. Сегодня наше государство гарантирует защиту прав азербайджанцев, живущих за его пределами, и поддерживает их.

М.Ахмедов отметил, что празднование Дня солидарности азербайджанцев мира, проведение съездов и форумов азербайджанцев мира, принятие Хартии солидарности азербайджанцев мира, усовершенствование законодательных актов в области диаспоры, регулярные встречи главы государства с представителями диаспорских организаций приводят к необходимости пересистематизации существующего электронного ресурса Президентской библиотеки, обогащению его фонда и представлению читателям в качестве электронной библиотеки.

Было отмечено, что представленная пользователям электронная библиотека "Азербайджанская диаспора" состоит из 7 глав и 19 разделов. Было доведено до внимания, что в разделе "История эмиграции", состоящей из пяти разделов, первой главы под названием "История" проанализированы факторы, ставшие причиной становления и формирования азербайджанской диаспоры, предоставлена информация о наших соотечественниках, которые насильственно или же добровольно эмигрировали по определенным общественно-политическим, социально-экономическим и другим причинам, а также компактно проживают за рубежом в виде общин, сохраняют и развивают свои национально-культурные традиции, регулярно поддерживают связи с исторической родиной. Отмечено, что в настоящее время в около 70 странах мира, включая также Азербайджанскую Республику, проживают примерно около 50 миллионов азербайджанцев.

Было подчеркнуто, что в разделе под названием "Гейдар Алиев и азербайджанская диаспора" этой главы опубликованы постановление Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики о Дне солидарности и единства азербайджанцев мира, выступления и речи Общенационального лидера на встречах с представителями азербайджанской диаспоры, обращения, адресованные нашим соотечественникам, живущим за рубежом, письма диаспорским организациям и нашим соотечественникам, поздравления и обращения азербайджанцев мира Гейдару Алиеву.

В пятом разделе под названием "Президент Ильхам Алиев и азербайджанская диаспора" собраны выступления и речи главы государства на различных встречах с представителями азербайджанской диаспоры, в том числе, выступление на состоявшейся в декабре прошлого года встрече с руководителями диаспорских организаций, функционирующих в Санкт-Петербурге Российской Федерации, материалы о приемах представителей диаспоры, обращения к нашим соотечественникам, живущим за рубежом, письма диаспорским организациям и нашим соотечественникам.

Было отмечено, что главы электронной библиотеки под названиями "Азербайджанство", "Съезды и форумы", "Законодательство", "Диаспорские организации", "Электронные ресурсы", "Библиография" и др. обогащены содержательной информацией.

Выступивший на церемонии презентации председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов рассказал о работе, осуществляемой по строительству диаспоры, организации наших соотечественников, живущих за рубежом, а также предстоящих задачах.

Выступившие на обсуждениях участники мероприятия высказали свои предложения и мнения о проекте.

Электронная библиотека "Азербайджанская диаспора" размещена в субдомене http://diaspora.preslib.az/ и регулярно обновляется.