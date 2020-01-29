Азербайджан готовится выбирать новый парламент. От результатов голосования граждан, которое состоится менее чем через две недели, во многом зависит будущее всей страны на ближайшие 5 лет. Неудивительно, что вся внутренняя повестка дня в Азербайджане сейчас, так или иначе, связана с предстоящим голосованием.



Нужно отметить, что предвыборная кампания в этом году проходит намного более активно, чем в 2015 году, на предыдущих выборах. Более того, саму тему выборов, фигуры кандидатов, их обещания и даже креативность слоганов простые граждане обсуждают на каждом углу. Были, к сожалению, и традиционные для предвыборной поры в Азербайджане процессы. Оппозиционные силы - по крайней мере те, у кого хватило смелости и адекватности не бойкотировать парламентские выборы, а принять в них участие - то и дело заводят истерические вопли о том, с какими нарушениями им приходится сталкиваться.

Кандидаты и активисты "РЕАЛ"-а и "Мусават"-а пытаются представить происходящее то как спланированную акцию против своих кандидатов, то как хаос, с которым они так браво борются. И якобы нарушается право на равную конкуренцию в борьбе за голоса потенциальных избирателей, и не дают с людьми им встречаться (кто и как может не дать?!) и плакаты рвут, и так далее и так далее. На кого рассчитаны эти выступления оппозиционеров, тоже понятно. В конце-концов, какой-никакой, но пиар.



На поверку оказывается, что да, в одном из регионов местный чиновник решил таким образом "выделиться" и попытался не дать оппозиционерам места для встреч с гражданами. В другом случае где-то сорвали плакат конкурента, и так далее, и так далее. Но - самое важное: все это единичные случаи. На 125 мест в Милли Меджлисе претендует более тысячи человек. Штаб и команда каждого кандидата - это еще порядка десятка людей. Волонтеры, сочувствующие, активисты - все это делает десятки тысяч граждан, которые так или иначе участвуют в предвыборной гонке. Было бы очень наивно полагать, а тем более требовать, чтобы эта огромная масса людей не совершила не единой ошибки! Да, нарушения случаются. Да, это нехорошо, но выдавать единичные случаи за системные - это недопустимо.

Ни в одной стране мира выборы не проходят без тех или иных недочетов. Кандидаты нарушают процедурные правила, случаются какие-то инциденты, ошибки, иногда какие-то кандидаты прибегают и к более серьезным незаконным методам, чем срыв плакатов конкурента. Даже в Германии - одной из самых демократических стран мира, выборы в Бундестаг в 2013 году прошли с определенным количеством нарушений.

Так, например, в местечке Детмольд на одном из участков после публикации протокола выборов у партии СДПГ внезапно прибавилось 194 голоса. Несмотря на то, что в выборах приняло участие всего 92 человека, в протоколе насчитался 241 голос и данный результат был официально опубликован. Один из наблюдателей сделал фотографию протокола и позже опубликовал ее в Facebook. А в Гамбурге пропали около 100000 голосов - было выдано 301 884 бюллетеней для досрочного голосования и только 198 739 были учтены. Такая огромная разница получилась в результате того, что бюллетени не поступили назад в избирательные комиссии. При этом на предыдущих выборах количество невозвращенных бюллетеней для досрочного голосования никогда не превышало 17 тысяч. В городе Бохум бюллетени для досрочного голосования в первом округе были отправлены во второй округ. В результате 600 голосов в процессе досрочного голосования не были учтены. Сотрудница правового отдела Урсула Беаупайн заявила, что в этом нет ничего ужасного, так как данное количество голосов все равно "не релевантно" для распределения мандатов. А вот на избирательном участке Кирхеншуле в Бохуме 71,26% бюллетеней были признаны недействительными. Речь идет о 491 голосе из 689. И это оказало свое влияние на итоги выборов, ведь одна из партий, AfD - из-за этого не попала в парламент вообще, не сумев преодолеть необходимый барьер.

А теперь представьте, что происходило бы, если бы "Мусават" или "РЕАЛ" избирались бы в Бундестаг. Какой бы поднялся шум. Повторюсь, дело не в шуме или нарушениях. Нарушения - это плохо, и с этим надо бороться, но сам факт их наличия - это часть естественного предвыборного процесса. Самое главное, что эти негативные моменты не носят системного характера, они единичны. Потому что единичные нарушения не повлияют на итог самого голосования.



Более того, нынешние выборы отличаются и активностью, и прозрачностью процесса: анализ процедур регистрации кандидатов, сбора ими подписей и самой агитационной кампании показывает, что никаких критических тенденций, то есть процессов, которые могут повлиять на демократичность выборов, на равенство кандидатов - просто нет.



Парламентские выборы, которые пройдут совсем скоро, вызывают огромный интерес в обществе. Судите сами: 2431 человек изъявил желание участвовать в избирательной гонке. В итоге до стадии регистрации своих кандидатур дошли 1374 человека. То есть за каждое место в Милли Меджлисе борются в среднем 11 человек! 248 кандидатов из этого числа, представляют не самовыдвиженцы, а члены 19 (!) различных партий. И рекордное количество кандидатов, и такое широкое партийное представление - лучшее доказательство естественности, гармоничности предвыборного процесса.

Очень активны и сами кандидаты: достаточно даже не анализировать, а просто полистать пару сайтов или открыть собственный профиль в любой социальной сети: 10 минут в Facebook - и увидишь минимум 10 публикаций, связанных с разными кандидатами, которые проводят встречи с людьми, посещают семьи шехидов и беженцев, соревнуются в том, у кого грамотнее пиар и креативнее слоганы. Одним словом, борьба в самом разгаре. Кому мешают встречаться с людьми? В населенных пунктах созданы все условия для встреч кандидатов со своими потенциальными избирателями, достаточно и мест для размещения предвыборных плакатов.



Да, конечно, есть случаи, когда сторонники одного кандидата сорвали плакат конкурента. Это недопустимо, но глупо отрицать, что в условиях такой высокой конкуренции вполне вероятно, что один или другой кандидат не выдержит и прибегнет к такому недопустимому методу. Это действительно недопустимо - но для того, чтобы разбираться с подобными негативными моментами, есть выборные органы, ЦИК, задача которых как раз и заключается в работе с нарушителями и нарушениями, в том числе. Глава ЦИК Мазахир Панахов уже отметил, что комиссия будет рассматривать все жалобы на нарушения, о которых в ЦИК будут обращаться. Важно понимать: те незаконные варианты, к которым прибегают кандидаты, будут пресекаться, нарушителей ждет ответственность, и будет делаться все для того, чтобы свести количество нарушений к минимуму.



Внимание к выбором очень высокое - и не только внутри страны, но и за ее пределами. За выборами в Милли Меджлис будут наблюдать 409 международных наблюдателей. Они представляют 44 страны мира и 41 международную организацию. Что касается местных наблюдателей, то их более 54 тысяч человек! Эти цифры - лучшее подтверждение тому, насколько огромен интерес к выборам в обществе и за рубежом. 54 тысячи человек будут наблюдать и осуществлять общественный контроль за ходом голосования.

Конечно, только 125 человек из нескольких тысяч кандидатов станут депутатами парламента, но уверен, те кандидаты, что не смогут пройти в состав Милли Меджлиса, составят серьезный кадровый запас для Азербайджанского государства, причем эта команда будет обладать очень высоким потенциалом. Несомненно, что если кандидат показал, что обладает значительным общественным весом, что к нему прислушиваются люди, и они готовы идти за этим кандидатом, но он оказался слабее более сильного соперника на выборах, то это не будет означать, что проиграв выборы, человек потеряет все шансы на то, чтобы послужить своей стране и людям, которые за него голосовали. Политика, о которой неоднократно говорил Президент Ильхам Алиев, заключается в том, что государство видит и оценивает потенциал своих граждан. Проводимые главой государства кадровые реформы однозначно показали, что даже самым молодым чиновникам оказывается высокое доверие и дается определенный шанс на то, чтобы проявить себя во благо страны и народа. Поэтому важно не только победить в своем избирательном округе, но и показать весь свой политический потенциал.

Что же касается некоторых партий, участвующих в предвыборной гонке - видно, как некоторые кандидаты и их партии занимаются не столько выборами, сколько поиском поводов для критики. Они пытаются создать картину неких катастрофических, массовых нарушений, параллельно пытаясь обвинить власти во вмешательстве в процесс выборов. Фактов при этом никаких не представляют - как я уже отмечал выше, кроме единичных случаев, системных нарушений так никто и не обнаружил.

Строго говоря, складывается ощущение, что некоторым эти выборы нужны не столько для того, чтобы реально побороться за место в парламенте, сколько для того, чтобы найти лишний повод покритиковать государство. И это тем более смешно, потому что нет способа изменить ситуацию, чем попытаться стать частью законодательной власти! Возможно, эта тактика была выбрана для того, чтобы в случае поражения было, на кого все свалить - не знаю. Но очевидно, что ситуация все более смахивает на абсурд.

Но даже несмотря на некоторые негативные случаи или заявления отдельных кандидатов, предвыборная кампания в Милли Меджлис уже сейчас утвердилась как кампания с высокой активностью и кандидатов, и избирателей, и экспертов, которые анализируют этот процесс. Общество в целом очень положительно оценивает происходящее. В азербайджанском обществе сформировался четкий запрос на обновление парламента, и процесс, предшествующий этому обновлению, воспринимается с большим интересом.

Граждане, воодушевленные реформами, структурными и кадровыми преобразованиями, которые проводит Президент Ильхам Алиев, ждут от нового парламента не только новых лиц или имен, а нового уровня работы, заботы о проблемах, беспокоящих граждан. Народу нужны депутаты, которые будут претворять в жизнь запросы избирателей, поднимать актуальные проблемы, помогать государству их решать, выступать с серьезными инициативами во имя общего блага. Современному Азербайджану нужен такой же современный парламент. Это запрос, существующий в обществе - и это то, что необходимо для дальнейшего развития нашей страны.