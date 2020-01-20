Парламентские выборы, назначенные в Азербайджане на девятое февраля, послужат качественному обновлению Милли Меджлиса (парламент).

Как передает Day.Az, об этом secki-2020.az сказал российский политический обозреватель, конфликтолог Евгений Михайлов.

Он сообщил, что решение по роспуску парламента принято с целью достижения более качественного служения народу.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане проводятся серьезные реформы. В системе государственной службы осуществляются радикальные качественные изменения. В этом смысле, избранные депутаты должны оправдать доверие народа. Лица, представленные в парламенте, должны быть способны принимать законы, которые послужат развитию страны как с экономической, так и с политической точки зрения. Надеюсь, что новые депутаты смогут способствовать развитию страны в соответствии с реформами Президента", - сказал Михайлов.