В связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана аккредитацию прошли 262 международных наблюдателя.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что аккредитация наблюдателей продолжается и цифра будет расти.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане будут проведены 9 февраля.