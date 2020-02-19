"Тезисы" Никола Пашиняна - это ничто иное как плод воспаленного воображения человека, находящегося в бреду. Иначе опубликованные им в Facebook каракули назвать невозможно.

Так азербайджанский политолог Ильгар Велизаде прокомментировал Day.Az так называемые "мюнхенские принципы" премьер-министра Армении, которые он оставил в соцсети после провальных для Еревана дебатов по карабахскому конфликту с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прошедших в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, что армянский премьер выдвинул в качестве принципов урегулирования армяно-азербайджанского конфликта тезисы, озвученные им на обсуждениях в Мюнхене и разгромленные лидером Азербайджана.

По словам политолога, "принципы" Пашиняна - это апофеоз безграмотности и политической несостоятельности человека, руководящего Арменией.

"Смешно говорить, что Азербайджан и НКАО имели равные права по советской конституции, и пытаться оправдать этим претензии Армении. Несерьезно также выпячивать сепаратистское образование как сторону переговоров. Это бессмысленные усилия", - отметил Велизаде.

Нагорный Карабах стороной конфликта никто не признает, Мадридские принципы лишь упоминают о его временном политико-правовом статусе, сказал эксперт.

"Но и тот будет считаться таковым только после того, как этот статус будет определен с участием двух сторон переговоров. То есть НК - это не субъект, а объект переговоров. Это совершенно разные понятия. Сама дискуссия о статусе говорит о том, что Нагорный Карабах - это объект, но никак не субъект переговорного процесса", - подчеркнул политолог.

Велизаде отметил, что в Армении так и не нашлось ни одного нормального юриста, который постарался бы разъяснить все эти нюансы своему премьеру. Впрочем, никто не пытался этого делать и при прежнем режиме.

Еще большим отклонением от логики азербайджанский политолог считает странные идеи о "микрореволюции" и "миниреволюции" в переговорном процессе. Что это и какая такая революционная ситуация возникла в карабахском урегулировании? Никто кроме Пашиняна об этом не знает. Да и сам он вряд ли способен внятно объяснить свою мысль, отметил наш собеседник.

"По всему видно, что в Мюнхене Пашинян чувствовал себя как на митинге в Ереване. Но это не митинг, это международная политика, и это площадка не вровень ереванской Театральной площади. Чтобы "микрореволюции" совершать, нужно, как минимум, знать мнение азербайджанской стороны и сопредседателей. Последние, думаю, тоже не в восторге от "принципов" Пашиняна", - отметил политолог.

Необъяснимо звучат и его "знаменитые" тезисы о том, что решение проблемы должно быть приемлемо для народов Армении, Карабаха и Азербайджана. Пашинян намеренно упускает из вида, что Азербайджана не принимает понятия "народ Карабаха" и не будет решать проблему с такими установками.

Запутать азербайджанский народ сомнительными формулировками ему вряд ли удастся, считает Ильгар Велизаде. Истина заключается в том, что население Нагорного Карабаха состоит из армянской и азербайджанской общин, и судьба этого региона должна определяться по взаимной договоренности.

Что же касается тезиса Пашиняна о том, что карабахский конфликт, дескать, не имеет военного решения. Военное решение, конечно же, существует, и к нему подталкивает своими тезисами Пашинян.

"Если он не хочет убедиться в действенности военного решения, он должен, как минимум, пересмотреть свою позицию, лишний раз не раздражать своими неуместными заявлениями азербайджанскую сторону и конструктивно отнестись к самой сути переговорного процесса. Международная площадка, в частности Мюнхенская конференция по безопасности - это не место, где можно упражняться в остроумии и словесной эквилибристике, к которой тяготеет Пашинян", - заключил азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева