Улица позора: В Армении окружили Генконсульство РФ культом фашистского преступника Нжде

В то время когда Россия готовится отмечать 75-летие общей Великой Победы над фашизмом, власти Армении усердно пытаются выдать свою интерпретацию и историческую ложь за "темные пятна истории", параллельно занимаясь героизацией нацистов в стране.

Как передает Day.Az, об этом пишет российское издание ПолитВести.

"Речь идет о приспешнике Третьего рейха Гарегине Нжде, который прославился своими "услугами" нацистской Германии в годы Великой отечественной войны. В Армении на государственном уровне создан культ фашистского преступника Гарегина Тер-Арутюняна (Нжде) - поставлены его памятники, переиздаются книги, на его идеях воспитывается молодежь, а именем названы улицы в столице и городах", - отмечает издание.

В частности одна из таких улиц находится в Гюмри, напоминают журналисты. "Все бы ничего, однако, волею судьбы именно на этой улице находится Генконсульство России. Интересно, отдают ли себе отчет российские дипломаты, расквартированные на улице героя армянских националистов, в том, что каждый день в делопроизводстве используют десятки официальных документов с печатью, где фигурирует имя нацистского преступника?

Восхваление фашистских преступников присуще режимам, которые получив власть в результате бархатных революций, по своей природе носят откровенно анти-российскую политику. Героизация прихвостней Гитлера в Армении - настоящий сюрприз для России. Ведь Армения - общепризнанный форпост России на Южном Кавказе, страна, сидящая на иждивении у Москвы, сполна пользующаяся российским щитом безопасности", - подчеркивается в материале.

Трудно представить, что, некогда город русской воинской славы, который в свое время носил имя императрицы Александры Федоровны, потерял значимость с морально - исторической точки зрения, хотя и сохраняет свою стратегическую роль. Это единственный город, где малочисленное русское население страны, пока не подверглось к изгнаниям как в других регионах Армении. Впрочем, этому есть логическое объяснение: в Гюмри дислоцирована российская военная база. Однако и здесь не все тихо: армянские националисты по настоянию своих западных функционеров постоянно выступают с требованиями о ликвидации этой военной базы, напоминает российское СМИ.

"Осознают ли российские дипломаты, что возвеличивание Арменией фашистов, ничто иное как признание западной трактовки пересмотра итогов Второй мировой войны, где многих противников Советского Союза воздвигают в ранг героев? Ведь Нжде не просто сотрудничал с Вермахтом, он активно вербовал пленников в основном из среды армян для службы в рядах армии Третьего рейха. В итоге армянский легион оказался одним из самых крупных и жестоких отрядов в рядах фашисткой армии", - говорится в статье.

Парадокс в том, что Россия, закономерно считающаяся наследницей и правопреемницей Победы Советского Союза над фашизмом, сегодня вынуждена терпеть по сути унизительные действия своего "союзника", боготворящего нацистов на каждом углу, заключают журналисты.