Вугар Байрамов: Государство помогло 4,8 миллиона граждан

В понедельник, 6 июля Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии госпиталя модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям в Хатаинском районе Баку, предназначенного для лечения больных коронавирусом. После ознакомления с условиями, созданными в медицинском учреждении глава государства дал интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и Телевидению "Хазар".

Азербайджан - одна из немногих стран, которые оперативно отреагировали на пандемию, сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов, комментируя тезисы, прозвучавшие в интервью главы государства.

По словам депутата, ВОЗ не случайно высоко оценил предпринятые Азербайджаном меры, нацеленные на минимальное воздействие на страну пандемии и связанных с нею карантинных ограничений. Главной задачей было обеспечить минимальный ущерб для социальной жизни и экономики страны. И эта цель была достигнута.

"Как отметил в интервью Президент Ильхам Алиев, Азербайджан начал год с очень большими надеждами и большими планами. От 2020 года ждали многого, но пандемия спутала планы. Тем не менее, за шесть месяцев в госбюджет поступило сверх прогноза 423 миллиона манатов. Эти средства были привлечены таможенными и налоговыми органами за счет прозрачности и успехов в борьбе с теневой экономикой. Еще один значимый факт - несмотря на резкое падение цен на нефть на мировых рынках, за шесть месяцев валютные резервы Азербайджана уменьшились всего на 98 миллионов долларов. Очень важно, что при всех трудностях не был отложен ни один социальный проект, было увеличено число лиц, получающих адресную социальную помощь, а это 300 тысяч человек. Потому что главной целью азербайджанского государства является забота о здоровье и благополучии азербайджанского народа. Практическим воплощением этой цели стало открытие очередной больницы модульного типа. Она стала пятой по счету и расширила возможности системы здравоохранения для борьбы с вирусной угрозой", - сказал депутат.

Байрамов отметил, что, к сожалению, ситуация такова, что правительству пришлось принять решение о продлении специального карантинного режима. Тем не менее, уже принятые ранее пакеты антикризисных мер помогут выстоять и экономике, и гражданам. В частности, жителям 16 районов и городов Азербайджана в очередной раз выплатят по 190 манатов. Этими выплатами, предназначенными для безработных и оставшихся без работы из-за пандемии граждан, смогут воспользоваться 287 тысяч человек. На эти цели выделено 55 миллионов манатов.

И социальный, и экономический пакеты мер, разработанных правительством, преследуют, в первую очередь, интересы населения. Около 5 миллионов граждан уже смогли воспользоваться преференциями, вытекающими из указанных пакетов. Важно отметить, что и в этом месяце попавшие в затруднительное положение в связи с изоляционными мерами граждане смогут получить поддержку от государства в размере 190 манатов.

Экономист особо подчеркнул поддержку государством в сложившейся ситуации предпринимателей. Очень важно, что государство взяло на себя субсидирование процентов по кредитам, на что предоставлен 1 миллиард манатов. Кроме того, предпринимателям будут предоставляться льготные кредиты, которые будут выдаваться под гарантии государства, для чего предусмотрен кредитный портфель в 500 миллионов манатов. Кроме того, представлена новая платформа для предпринимателей. Посредством "Электронной кредитной платформы" предприниматели получат возможность обращаться в один из двух банков для получения льготных кредитов для лиц, пострадавших от пандемии на сумму до 3 миллионов манатов с двенадцатимесячным льготным периодом.

"Меры, предусмотренные разработанными правительством пакетами антикризисных мер, коснулись 4,8 миллиона граждан страны. Стратегия противодействия пандемии охватывает политику поддержки предпринимателей после пандемии, оказание помощи микро-бизнесу. Основной целью разработанного правительством Плана действий было сохранение макроэкономической стабильности, поддержка экономики и обеспечение социальной защиты населения", - сказал Вугар Байрамов.

Азербайджанский депутат считает очень важным в нынешней ситуации наличие солидарности граждан с мерами, принимаемыми государством. По его словам, соблюдение карантинных мер, ношение медицинских масок, соблюдение дистанции - все это необходимо для скорейшего избавления от коронавирусной беды. Улучшение эпидемической ситуации и снижение количества инфицированных будет способствовать восстановлению экономической активности в реальном секторе.

"Государство будет продолжать свою поддержку гражданам и бизнесу, но мы все должны быть солидарны с принимаемыми мерами и помочь снизить воздействие пандемии на страну. Соблюдение правил очень важно с точки зрения и здоровья наших близких, и благополучия всего общества", - резюмировал Вугар Байрамов.

Лейла Таривердиева