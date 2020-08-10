Армения использует ливанскую трагедию в целях пропаганды антисемитизма

В Армении с новой силой поднимают голову антисемитские настроения. На днях в Ереване осквернили памятник, посвященный памяти жертвам Холокоста. Неизвестные облили мемориал черной краской, нарисовали свастику. Кроме того, на памятнике оставили надпись "смерть евреям" на армянском языке, сообщает Объединенная еврейская община Украины.

Стоит отметить, что сейчас в Армении проживают 213 евреев, большинство из которых находятся в смешанных браках.

Как передает Day.Az со ссылкой на Politvesti.ru, председатель еврейской общины Армении Римма Варжапетян предположила, что акт антисемитизма может быть вызван тем, что "израильские власти наладили поставку оружия в Азербайджан".

Однако, это, вероятно, одна из причин, но не самая главная нынешнего проявления антисемитизма в армянском обществе, учитывая, что самым крупным поставщиком оружия Азербайджану является Россия и ряд других стран в числе которых Турция Украина, Беларусь и т.д. Но гнев армянских националистов направлен именно против Израиля.

Немаловажным является тот факт, что нынешний рост антисемитизма в Армении начался после взрывов в порту в Ливане. Дело в том, что в экспертных кругах Армении и армянских соцсетях открыто обвиняют израильские спецслужбы в диверсионной атаке на Бейрут, в ходе которого пострадало порядка 300 армян. Ливан - один из центров компактного проживания армян. Бейрут считается столицей армянской диаспоры. По некоторым данным, в Ливане проживает порядка до 300 тыс армян. Нужно отметить, что это не первый факт осквернения памятника Холокоста в Армении.

В целом, ближневосточные армянские общины являются источником антисемитских дискурсов в Армении. Еще в 1940-ых и 1960-ых гг. в Армению прибыло несколько десятков тысяч человек из Ближнего Востока, приток этот продолжается и поныне. В Армению прибывали в основном армянские студенты из Ирака, Ливана и Сирии, а в этих странах существует совершенно пещерный уровень антисемитизма и они несколько раз совершали нападение на памятник жертвам Холокоста в Ереване.

В целом проблема антисемитизма среди армян имеет богатую историю. В прошлом году 60 семинаристов армянской церкви в канун праздника Шавуот в Иерусалиме совершили антисемитскую акцию, которая выявила многовековую склонность христиан нападать на евреев и стала наглядным проявлением расцвета антисемитизма в Армении.

Согласно международным исследовательским центрам, Армения - самая антисемитиская страна в Европе.

По данным, Pew Research Center, в Армении 32% опрошенных не хотели бы иметь евреев в соседях. Причем среди 18 стран, где проводился опрос это число было самым большим.

Сегодня политика ненависти к другим народам, в особенности к евреям продолжается на государственном уровне. Два года назад в Ереване поставили памятник нацистскому пособнику Гарегину Нжде, под командованием которого армянские легионеры вермахта уничтожали евреев в концлагерях. Помимо прочего, в армянской столице воздвигнут памятник активисту террористической организации "Дашнакцутюн" Драмастамату Канаяну, больше известного по кличке "Дро", который в годы второй мировой войны сотрудничал с нацистским режимом, был командующим батальонов Армянского легиона, принимал участие в акциях против цыган, евреев и грузин. Известно, что Дро в 1918 году в чине командующего группой т.н. Армянской Армии в Лори принимал непосредственное участие в расправах над гражданским населением Грузии.

После окончания войны генерал Дро "эмигрировал в США, затем долгое время жил в Бейруте, где участвовал в организации радикальных террористических групп, направленных на борьбу против создания государства Израиль".

В 2000 году его прах был перевезен в Армению и перезахоронен с военными и государственными почестями, что неудивительно, учитывая экспансионисткую политику властей Армении и пропаганды среди подрастающего поколения ненависти к другим народам. Армянская община США основала молодежный институт лидеров, назвав его именем Дро. Официальный Ереван до сих пор возвеличивает в учебниках истории и средствах массовой информации нацистских преступников, одновременно муссируя версию о том, что "именно евреи организовали так называемый "геноцид" 1915 года".

Помимо прочего, с 90-х годов прошлого столетия в Армении существует ультранационалистическая организация "Армяно-арийский орден", представители которого постоянно высказывают антисемитские заявления.

Наряду с ближневосточными армянами одним из главных источников антисемитизма в Армении является Армянская апостольская церковь, поскольку она относится к древневосточным церквям - что связывает ее с Ливаном, где уровень антисемитизма просто зашкаливает.

Истории известны факты, когда представители армянской национальности, став во главе государства в других странах, учиняли массовый геноцид против еврейского народа. Примером тому служит венгерский ультраправый политик, основатель и лидер фашистской партии "Скрещённые стрелы" Ференц Салаши. После организованного Третьим рейхом государственного переворота он стал главой марионеточного правительства Венгрии.

Дело в том, что до прихода в политику и службы нацистам Салаши был представителем армянской общины Венгрии и носил фамилию Салосьян. Будучи ветераном Первой мировой войны, бывший офицер австро-венгерской армии, уроженец словацкого города Котика, этнический армянин Ференц Салосьян в 1930 году вступил в секретную расистскую организацию "Венгерская лига жизни", в которой он стал главным идеологом. В 1937 году Салосьян основал и возглавил профашистскую партию "Скрещенные стрелы", символика которой напоминала запрещенную в Венгрии свастику. Поскольку деятельность партии противоречила интересам венгерского государства, ее вскоре запретили, а лидера арестовали и отправили в тюрьму. Однако, в 1940 году Ф. Салосьян был освобожден и уехал в Берлин к своим хозяевам. После оккупации Венгрии лидер "Скрещенных стрел", исповедующий идеи превосходства арийской расы и ярого антисемитизма, стал во главе оккупационных властей Венгрии.

В результате мероприятий, проведенных в период недолгого правления Салосьяна, 437 тыс. евреев Венгрии стали последними жертвами Холокоста и нашли свой ужасный конец в газовых камерах Освенцима.

Здесь уместно будет также отметить, что ненависть к евреям у армян имеет патологический характер.

Пару лет назад Антидиффамационная лига проводила аналогичное исследование, которое показало, что 63% т.н. армян ненавидят евреев из-за их поведения, 45% т.н. армян считают, что евреи по-прежнему слишком много говорят о Холокосте, 38% т.н. армян считают, что евреи ответственны за большинство мировых войн. По уровню антисемитизма (58%) т.н. Армения заняла третье место в Европе и первое - на постсоветском пространстве и среди стран Восточной Европы.

В Армении к евреям применяют оскорбительное в данном контексте слово "очар" ("мыло" по-армянски), намекая на то, что в фашистских концлагерях из задушенных в газовых камерах людей варили мыло. Более того, в Армении издаются книги, в которых евреи называются нацией-разрушительницей, а Холокост - "величайшей фальсификацией ХХ века".