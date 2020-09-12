Армения на протяжении истории осуществила серию этнических чисток против азербайджанского населения

Несмотря на принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции и множество заявлений, требующих немедленного и безоговорочного освобождения оккупированных территорий Азербайджана, Армения продолжает военную агрессию против нашей страны.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Жаля Ахмедова.

По ее словам, учрежденный ООН Международный день защиты образования от нападений вновь актуализирует значительный ущерб, нанесенный образовательному сектору Азербайджана в результате оккупации.

"На оккупированных территориях Азербайджана полностью разрушены 1107 учебных заведений и 855 детских садов. В результате агрессивной политики Армении сотни тысяч азербайджанских школьников и сегодня страдают от вооруженного конфликта. Неприятель также подвергает обстрелу мирное население прифронтовых зон и находящиеся там учебные заведения.

В апреле 2016 года в результате обстрела вооруженными силами Армении были серьезно повреждены многие школы в Геранбойском, Тертерском, Агдамском и Агджабединском районах Азербайджана, также была разрушена средняя школа в селе Сариджалы Агдамского района, в которой учились 220 школьников. Армения несет полную ответственность за совершенные против азербайджанских школьников военные преступления.

Будучи моноэтническим государством, Армения на протяжении истории провела серию этнических чисток против азербайджанского населения. В результате этого было убито много детей и школьников в Ходжалы, селе Агдабан Кельбаджара, селе Баллыгая Геранбойского района и других населенных пунктах", - добавила Жаля Ахмедова.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.