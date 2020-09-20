Ливанцев в оккупированном Карабахе будут задействовать в преступлениях против Азербайджана

Переселение неизвестных по происхождению людей на оккупированные территории Азербайджана из разных стран мира, особенно с Ближнего Востока, включая Сирию и Ливан, является продолжением агрессивной политики Армении в отношении Азербайджана. Это попытка незаконным путем изменить этнический состав населения оккупированного Карабаха, что полностью противоречит нормам международного и гуманитарного права.

Об этом Day.Az сказал главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

Приверженность Армении этой политике демонстрирует, что она никогда не отступала от своей цели расширения своих территорий за счет аннексии азербайджанских земель. Это мнение было выражено 11 сентября азербайджанским государством в лице помощника Президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева", - напомнил он.

По мнению нашего собеседника, в то время, когда нагорно-карабахский конфликт все еще не нашел своего решения, а сам процесс урегулирования застопорился, подобные шаги со стороны Армении ставят под сомнение будущее переговорного процесса и разрушает все достигнутые ранее договоренности.

"Потому что это уже означает, что Армения не только не намерена покинуть оккупированные территории Азербайджана, но и готова предпринять все необходимые шаги для окончательного присоединения захваченных земель к своей территории", - пояснил Гулиев.

Как подчеркнул политолог, реакция Азербайджана должна стать серьезным сигналом для международных организаций, и они должны использовать все доступные средства, чтобы удержать Армению от таких безумных шагов.

"Это не только противоречит законным интересам Азербайджана, но также создает большие и новые угрозы миру и безопасности в регионе. Данная политика не только перечеркивает все усилия по восстановлению территориальной целостности Азербайджана, но и создает очень плохой прецедент. Потому что мировое сообщество не приемлет искусственное изменение этнического состава населения оккупированных территорий", - отметил он.

Эксперт в заключении сказал, что люди, завезенные на оккупированные территории Азербайджана, вызывают подозрение, поскольку армянское руководство будет использовать их в качестве контингента для использования их в определенных диверсионных и террористических актах.

"Поэтому не только Азербайджан, но и все страны, заинтересованные в мире и безопасности в регионе, в том числе сопредседатели Минской группы ОБСЕ, должны дать адекватную реакцию на этот процесс", - резюмировал Айдын Гулиев.

Абдул Керимханов